День независимости в Польше: будут ли работать магазины

В Польше День независимости будут отмечать 11 ноября, во вторник. Но за день до этого немало людей также будут иметь выходной.

День независимости в Польше – это государственный праздник, а затем, выходной, сообщает 24 Канал со ссылкой на Office Holiday.

Будут ли работать магазины на День независимости в Польше?

День независимости в Польше ежегодно отмечают 11 ноября, и празднование будет включать фейерверки, парады и концерты. Кроме того, в этот день немало поляков собираются на семейные встречи.

Из-за того, что 11 ноября – это официальный государственный праздник, банки, школы и государственные учреждения, а также большинство частных предприятий закрыты. В праздничные дни в Польше также действует запрет на торговлю, поэтому большинство магазинов не будет работать.

Кроме того, следует обратить внимание и на то, что возможны изменения в расписании движения общественного транспорта в этот день.

К слову, выходной немало людей будут иметь не только во вторник, но и в понедельник, 10 ноября – ведь в этом году День всех святых пришелся на субботу, пишет In Poland. Это значит, что закрыты будут школы, управления государственных закупок, все отделения ZUS и тому подобное.

Впрочем, работники частных предприятий необязательно будут иметь выходной день. Решение о том, когда предоставить выходной за праздник, приходящийся на субботу, принимает работодатель. И 10 ноября все же является рабочим днем, поэтому магазины будут работать в обычном режиме.

