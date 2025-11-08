День незалежності в Польщі: чи працюватимуть магазини

У Польщі День незалежності відзначатимуть 11 листопада, у вівторок. Та за день до того чимало людей також матимуть вихідний.

День незалежності у Польщі – це державне свято, а відтак, вихідний, повідомляє 24 Канал з посиланням на Office Holiday.

Чи будуть працювати магазини на День незалежності в Польщі?

День незалежності в Польщі щорічно відзначають 11 листопада, і святкування включатиме феєрверки, паради та концерти. Окрім того, в цей день чимало поляків збираються на сімейні зустрічі.

Через те, що 11 листопада – це офіційне державне свято, банки, школи та державні установи, а також більшість приватних підприємств закриті. У святкові дні у Польщі також діє заборона на торгівлю, тож більшість магазинів не працюватиме.

Окрім того, слід звернути увагу й на те, що можливі зміни у розкладі руху громадського транспорту у цей день.

До слова, вихідний чимало людей матимуть не лише у вівторок, але й у понеділок, 10 листопада – адже цьогоріч День усіх святих припав на суботу, пише In Poland. Це значить, що закриті будуть школи, управління державних закупівель, усі відділення ZUS тощо.

Втім, працівники приватних підприємств необов'язково матимуть вихідний день. Рішення про те, коли надати вихідний за свято, що припадає на суботу, ухвалює роботодавець. Та 10 листопада все ж є робочим днем, тож магазини працюватимуть у звичному режимі.

