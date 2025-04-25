Польша немедленно депортировала украинца во время пересечения границы: что он сделал
- Польские пограничники депортировали украинца вместе с тремя гражданами Афганистана.
Украинец признал свою вину, согласился на наказание, однако его немедленно депортировали из Польши.
Польские пограничники принудительно вернули украинца в Украину. Инцидент произошел на польско-немецкой границе.
Мужчину задержали 21 апреля в городе Згожелец. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Пограничную службу Польши.
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Из-за чего депортировали украинца
В пограничном городе Згожелец правоохранители задержали 49-летнего украинца и трех граждан Афганистана, которых он перевозил.
Во время проверки оказалось, что афганцы находились в Польше нелегально. Они не имели при себе никаких документов и убеждали, что хотели попасть в Германию.
Поэтому украинца арестовали по подозрению в пособничестве в незаконном пересечении границы.
Украинец перевозил нелегалов / Straż Graniczna
Украинец признал свою вину, все объяснил и добровольно согласился на наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на 2 года.
Однако раскаяние ему не помогло – пограничники выписали ему штраф и решили немедленно депортировать украинца из Польши. Его довезли до границы и передали украинской стороне.
А относительно граждан Афганистана, то пограничникам еще предстоит установить и подтвердить их личности, ведь они не имели никаких документов. По их депортации начато административное производство.
К вниманию украинцев. Въезд в Польшу на пункте пропуска "Шегини" временно ограничен для легковых авто как минимум до первой половины мая 2025 года. Лучше выбирать другие пункты пропуска.