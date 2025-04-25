Польша немедленно депортировала украинца во время пересечения границы: что он сделал

Польские пограничники принудительно вернули украинца в Украину. Инцидент произошел на польско-немецкой границе.

Мужчину задержали 21 апреля в городе Згожелец. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Пограничную службу Польши.

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Из-за чего депортировали украинца

В пограничном городе Згожелец правоохранители задержали 49-летнего украинца и трех граждан Афганистана, которых он перевозил.

Во время проверки оказалось, что афганцы находились в Польше нелегально. Они не имели при себе никаких документов и убеждали, что хотели попасть в Германию.

Поэтому украинца арестовали по подозрению в пособничестве в незаконном пересечении границы.



Украинец перевозил нелегалов / Straż Graniczna

Украинец признал свою вину, все объяснил и добровольно согласился на наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на 2 года.

Однако раскаяние ему не помогло – пограничники выписали ему штраф и решили немедленно депортировать украинца из Польши. Его довезли до границы и передали украинской стороне.

А относительно граждан Афганистана, то пограничникам еще предстоит установить и подтвердить их личности, ведь они не имели никаких документов. По их депортации начато административное производство.

К вниманию украинцев. Въезд в Польшу на пункте пропуска "Шегини" временно ограничен для легковых авто как минимум до первой половины мая 2025 года. Лучше выбирать другие пункты пропуска.