3 важных основания, при которых украинцев могут депортировать из Чехии

Украинцам, проживающим в Чехии, крайне важно соблюдать правила пребывания в стране. Ведь основанием для депортации могут стать не только преступления.

Тем более, что во многих случаях депортация может стать причиной запрета въезда и во всю Шенгенскую зону. Об этом пишет 24 Канал.

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За что могут депортировать из Чехии

Нарушение иммиграционного законодательства

Например, нелегальное пребывание в стране без действительной визы или вида на жительство. Учитывается и просрочка разрешенного срока.

Также причиной депортации могут стать работа без разрешения или ложные данные в документах.

Уголовные правонарушения

Могут депортировать не только тех, кто совершил тяжелое преступление, а тех, кто может представлять угрозу общественному порядку, безопасности или здоровью населения. Например, регулярные нарушения правил дорожного движения или вождение в нетрезвом состоянии.

Пренебрежение обязательствами

Отказ явиться на вызов полиции или миграционной службы, или несоблюдение условий проживания (например, отсутствие жилья или регистрации) тоже могут стать причиной депортации.

Обратите внимание. Ранее мы рассказывали о том, что нельзя делать в Чехии.