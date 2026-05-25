Украинцев начинают депортировать из стран ЕС: кто именно под угрозой

Сейчас в странах Европейского Союза проживает более 4,3 миллиона украинцев со статусом временной защиты – и все чаще государства, которые его предоставляют, сокращают соцвыплаты, или же прекращают принимать заявления на защиту. Кроме того, все чаще используют механизм реадмиссии.

Председатель ГМС Наталья Науменко рассказала, что все больше стран вводят определенные ограничения для украинцев: например, уже не получится так легко переехать в другую страну-член ЕС, если была временная защита в другом месте. Кроме того, заинтересованность в возвращении украинцев домой в Европе только растет, пишет "Главком".

Почему украинцев могут вернуть из ЕС в Украину?

Украинцев сейчас возвращают по процедуре реадмиссии – то есть международного соглашения, предусматривающего возвращение граждан, которые незаконно находятся за границей.

У нас достаточно много запросов от европейских стран (Польши, Чехии, Германии) по возвращению наших граждан – и мужчин, и женщин – в Украину. В этом плане мы уже наблюдаем серьезную динамику,

– заявила Науменко.

Впрочем, глава ГМС также отметила, что общего решения ЕС относительно граждан Украины пока нет. Уже с 2024 года наблюдается постепенный рост количества запросов по возвращению украинцев – в том числе и как нарушителей миграционного законодательства.

Особенно вероятность реадмиссии касается людей, пересекших границу незаконно. Поэтому, вернуть могут:

украинцев, попавших в Европу вне пунктов пропуска, к примеру, переплыли Тису;

люди, что не продлили или не оформили документы на легальное проживание в ЕС;

украинцы, нарушившие закон на территории ЕС.

Статистика Государственной пограничной службы тем временем показывает оптимистичные данные – начинается возвращение украинцев. Например, только в прошлом году сальдо пересечений государственной границы украинцами было отрицательным, но уже весной 2026 она изменилась: больше людей въезжают в Украину, чем выезжают.

Впрочем, важно понимать, что цифры в статистике не отражают количество людей, выехавших или заехавших в Украину, а лишь количество пересечений границы – а один человек может ехать и возвращаться неоднократно.

Что будет после 2027 года?

Сейчас временная защита продлена официально до 4 марта 2027 – и немало украинцев, живущих в Европе, очень сильно переживают о том, что же будет с легальностью проживания за рубежом впоследствии. Сейчас в ЕС еще не определились, стоит ли продолжать временную защиту, и спецпосланница ЕС по вопросам украинцев Ильва Йоханссон сообщила, что, скорее всего, статус будет действовать еще по крайней мере год, до 2028.