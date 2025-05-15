На каких основаниях украинцев могут депортировать из Польши: неочевидные причины
- Депортация из Польши возможна из-за отсутствия подтверждения места жительства, несовместимость фактов с документами, хулиганское поведение, задолженность или социальные махинации, а также нарушение санитарных правил.
- Даже мелкие, но систематические нарушения, могут стать основанием для депортации иностранцев из Польши.
Проживая в чужой стране, крайне важно соблюдать местные правила. Ведь иногда депортировать могут не только из-за значительного преступления, но и из-за мелких, однако систематических нарушений.
Поэтому, чтобы избежать депортации из Польши, необходимо знать все нюансы. Об этом пишет 24 Канал.
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За что могут депортировать из Польши
- Нет подтверждения места жительства
Если иностранец не может показать договор аренды или другой документ о жилье, это может стать основанием для депортации. Даже в том случае, если человеку есть где жить.
- Несовместимость фактов с бумагами
Если человек приехал по рабочей визе и в документах указан полный рабочий день, но на самом деле он работает 2 – 3 часа, то уженд может решить, что это фиктивное трудоустройство, и аннулировать основание пребывания. Также такое может случиться, если иностранец имеет студенческую визу, но фактически не ходит на занятия.
- Хулиганское поведение
Для того, чтобы депортировали, не обязательно совершить преступление. Если иностранец несколько раз попадался нетрезвым на улице или устраивал конфликты в публичных местах, его тоже могут "попросить на выход".
За что могут депортировать из Польши: смотрите видео
- Задолженность или социальные махинации
Если иностранец получал помощь незаконно, например, мошенничал с выплатами для беженцев, то это тоже может стать причиной депортации.
- Нарушение санитарных правил
Например, если санитарные службы фиксируют серьезное нарушение гигиены в заведениях питания, где работает иностранец. Если дело доходит до административного производства – возможно аннулирование разрешения на пребывание.