На каких основаниях украинцев могут депортировать из Польши: неочевидные причины

Проживая в чужой стране, крайне важно соблюдать местные правила. Ведь иногда депортировать могут не только из-за значительного преступления, но и из-за мелких, однако систематических нарушений.

Поэтому, чтобы избежать депортации из Польши, необходимо знать все нюансы. Об этом пишет 24 Канал.

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За что могут депортировать из Польши

Нет подтверждения места жительства

Если иностранец не может показать договор аренды или другой документ о жилье, это может стать основанием для депортации. Даже в том случае, если человеку есть где жить.

Несовместимость фактов с бумагами

Если человек приехал по рабочей визе и в документах указан полный рабочий день, но на самом деле он работает 2 – 3 часа, то уженд может решить, что это фиктивное трудоустройство, и аннулировать основание пребывания. Также такое может случиться, если иностранец имеет студенческую визу, но фактически не ходит на занятия.

Хулиганское поведение

Для того, чтобы депортировали, не обязательно совершить преступление. Если иностранец несколько раз попадался нетрезвым на улице или устраивал конфликты в публичных местах, его тоже могут "попросить на выход".

За что могут депортировать из Польши: смотрите видео

Задолженность или социальные махинации

Если иностранец получал помощь незаконно, например, мошенничал с выплатами для беженцев, то это тоже может стать причиной депортации.

Нарушение санитарных правил

Например, если санитарные службы фиксируют серьезное нарушение гигиены в заведениях питания, где работает иностранец. Если дело доходит до административного производства – возможно аннулирование разрешения на пребывание.