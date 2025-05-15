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15 мая, 20:03
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На каких основаниях украинцев могут депортировать из Польши: неочевидные причины

Анастасия Кушпит
Основні тези
  • Депортация из Польши возможна из-за отсутствия подтверждения места жительства, несовместимость фактов с документами, хулиганское поведение, задолженность или социальные махинации, а также нарушение санитарных правил.
  • Даже мелкие, но систематические нарушения, могут стать основанием для депортации иностранцев из Польши.

Проживая в чужой стране, крайне важно соблюдать местные правила. Ведь иногда депортировать могут не только из-за значительного преступления, но и из-за мелких, однако систематических нарушений.

Поэтому, чтобы избежать депортации из Польши, необходимо знать все нюансы. Об этом пишет 24 Канал.

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За что могут депортировать из Польши

  • Нет подтверждения места жительства

Если иностранец не может показать договор аренды или другой документ о жилье, это может стать основанием для депортации. Даже в том случае, если человеку есть где жить.

  • Несовместимость фактов с бумагами

Если человек приехал по рабочей визе и в документах указан полный рабочий день, но на самом деле он работает 2 – 3 часа, то уженд может решить, что это фиктивное трудоустройство, и аннулировать основание пребывания. Также такое может случиться, если иностранец имеет студенческую визу, но фактически не ходит на занятия.

  • Хулиганское поведение

Для того, чтобы депортировали, не обязательно совершить преступление. Если иностранец несколько раз попадался нетрезвым на улице или устраивал конфликты в публичных местах, его тоже могут "попросить на выход".

За что могут депортировать из Польши: смотрите видео

  • Задолженность или социальные махинации

Если иностранец получал помощь незаконно, например, мошенничал с выплатами для беженцев, то это тоже может стать причиной депортации.

  • Нарушение санитарных правил

Например, если санитарные службы фиксируют серьезное нарушение гигиены в заведениях питания, где работает иностранец. Если дело доходит до административного производства – возможно аннулирование разрешения на пребывание.