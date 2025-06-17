В США принудительно депортируют 24 украинцев: посольство прокомментировало ситуацию
- В США решили депортировать 24 украинцев, которые сейчас находятся в депортационных центрах, но процесс еще не начался из-за логистических проблем.
- Посольство Украины призвало задержанных или их родственников обратиться за помощью в консульские учреждения, и проверяет условия их содержания.
В США решили депортировать 24 гражданина Украины. Сейчас они находятся в депортационных центрах на территории страны.
Однако процесс "выдворения" еще не начался. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Радио Свобода.
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Что известно об инциденте
Посольство Украины в Соединенных Штатах сообщило, что в течение этого года еще не получало информацию о случаях депортации украинцев с территории США.
В то же время ведомство подтвердило, что в США уже принято решение о принудительной депортации 24 украинцев, которые сейчас находятся в депортационных центрах.
По словам посольства, их еще не депортировали "в том числе по организационно-логистическим причинам, связанные с отсутствием международного авиасообщения с Украиной".
Обратите внимание. Посольство Украины в США призвало граждан, которые находятся под стражей на территории этой страны, или их родственников, обратиться за помощью в ближайшее консульское учреждение Украины.
В посольстве также сообщили, что дипломаты проверяют условия содержания украинцев в депортационных центрах. В частности их состояние здоровья, доступ к медицинской помощи и возможность коммуникации задержанных с родными.