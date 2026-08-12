67% поляков выступают за депортацию украинских мужчин: действительно ли это возможно

В Польше провели опрос о возможной депортации украинских мужчин призывного возраста –, и более половины поляков положительно относятся к этой идее.

Опрос, заказанный изданием "Rzeczpospolita", показал, что 67 % поляков не против депортации украинских мужчин, не работающих в стране легально. Наибольшую поддержку эта идея находит среди людей, идентифицирующих себя как правых.

Как поляки относятся к мужчинам-беженцам из Украины?

Несмотря на то, что 79% правых поляков выступают за депортацию украинцев, которые не работают в Польше легально и не платят налоги, более половины левых также поддержали эту идею.

На вопрос:"Должна ли Польша депортировать украинских мужчин призывного возраста, которые не работают в Польше легально?", лишь 23% респондентов ответили отрицательно, а каждый одиннадцатый поляк не имеет мнения по этому вопросу.

Опрос провел Институт рыночных и социальных исследований IBRiS в конце прошлой недели, когда на программном съезде оппозиционная партия "Право и справедливость" обозначила свою миграционную политику на случай победы на следующих выборах.

Часть плана Ярослава Качиньского, председателя партии, заключается в депортации мужчин из Украины, не работающих в Польше легально.

Женщины более решительно поддерживают идею потенциальных депортаций – 73% по сравнению с 61% среди мужчин. Также утвердительно ответили на этот вопрос 98% опрошенных, имеющих начальное или профессионально-техническое образование. А вот те, кто имеет высшее образование, чаще всех выбирают ответ "не определились" – целых 15%. А вот положительные и отрицательные ответы среди выпускников вузов разделились – 43 и 42% соответственно.

Как в правительстве Польши реагируют на идеи партии "Право и справедливость"?

На заявления оппозиционной партии уже отреагировала пресс-секретарь МВД Польши Каролина Галецкая – и она назвала их "полным абсурдом и популизмом". Прежде всего важно отметить, что данные Службы социального страхования Польши свидетельствуют о том, что 95% мужчин из Украины призывного возраста, проживающих в Польше, работают легально.

А тех украинцев, которые нарушают законодательство, уже сейчас депортируют в соответствии с решениями пограничной службы и других органов. Кроме того, показатели депортации иностранцев в период, когда партия "Право и справедливость" была у власти, в том числе и в 2023 году, были значительно ниже нынешних.