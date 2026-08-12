Опитування, замовлене виданням Rzeczpospolita показало, що 67% поляків не проти депортації українських чоловіків, що не працюють у країні легально. Найбільшими прихильниками цієї ідеї є люди, які ідентифікують себе як праві.

Як поляки ставляться до чоловіків-біженців з України?

Попри те, що 79% правих поляків виступають за депортацію українців, що не працюють у Польщі легально та не сплачують податки, більш ніж половина лівих також підтримали цю ідею.

На запитання: "Чи повинна Польща депортувати українських чоловіків призовного віку, які не працюють легально в Польщі?", лише 23% респондентів відповіли негативно, і кожен одинадцятий поляк не має думки щодо цього питання.

Опитування провів Інститут ринкових та соціальних досліджень IBRiS наприкінці минулого тижня, коли на програмному з'їзді опозиційна партія "Право та справедливість" окреслила свою міграційну політику на випадок перемоги на наступних виборах.

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Частина плану Ярослава Качинського, голови партії, полягає у депортації чоловіків з України, що не працюють у Польщі легально.

Жінки більш рішуче підтримують ідею потенційних депортацій – 73% порівняно з 61% від чоловіків. Також на запитання ствердно відповіли 98% опитаних, що мають початкову чи професійно-технічну освіту. А ось ті, що мають вищу освіту, частіше за всіх обирають відповідь "не визначилися" – аж 15%. А ось позитивні та негативні відповіді серед випускників ВНЗ розділилися – 43 та 42% відповідно.

Як на ідеї "Права та справедливості" реагують в уряді Польщі?

На заяви опозиційної партії вже відреагувала речниця МВС Польщі Кароліна Галецька – і вона назвала їх "суцільним абсурдом та популізмом". Передусім важливо зазначити, що дані Служби соціального страхування Польщі свідчать, що 95% чоловіків з України призовного віку, що живуть у Польщі, працюють легально.

А тих українців, що порушують законодавство, вже й зараз депортують відповідно до рішень прикордонної служби та інших органів. Окрім того, показники депортацій іноземців у час, коли партія "Право та справедливість" була при владі, зокрема й 2023 року, були значно нижчі за нинішні.