"На руку" туристам: авиабилеты в популярные города этим летом значительно подешевеют

Прогнозируется, что в 2025 году цены на авиабилеты снизятся, несмотря на типичный летний всплеск спроса. Средние цены на авиабилеты снизятся на 7% по сравнению с предыдущим годом.

Это делает их самыми дешевыми за последние годы. Об этом свидетельствуют данные поиска на сайте бронирования KAYAK, пишет 24 Канал со ссылкой на Euronews Travel.

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Авиабилеты в некоторые города летом подешевеют

Цены на авиабилеты снижаются в более чем 100 городах мира. Это снижение охватывает и дальнемагистральные рейсы: в Сиднее наблюдается значительное падение цен на 23%, а в Гонконге – на 16%. Популярные европейские направления также демонстрируют снижение цен, в частности Рим на 10% и Лондон на 4%.

Путешественники, желающих исследовать Европу этим летом, могут сэкономить еще больше: рейсы в Стокгольм подешевели на 17%, в Осло – на 16%, а в Милан и Копенгаген – на 15%. На рейсы в Берлин также наблюдается снижение цен на 13%.

Также KAYAK обнародовал новые данные по любимым направлениям отдыха путешественников, показав, что цены на авиабилеты в три из пяти самых популярных европейских направлений или стабильные, или снижаются по сравнению с 2024 годом.



Авиабилеты в некоторые города этим летом подешевеют / Фото Unsplash

Лидирует в этом списке Лондон, где цены на авиабилеты снизились на 4%, в то время, как Париж остался на прежнем уровне. В Риме, еще одном популярном направлении, цены на авиабилеты снизились на 10%. В Афинах, которые занимают девятое место, цены на авиабилеты снизились на 11%.

На какие даты лучше всего выбирать билеты

Датами поиска лучших предложений на авиабилеты является неделя, начинающаяся 26 мая, а затем недели, начинающиеся с 11 и 25 августа.

Экономия денег на авиабилетах этим летом также зависит от разумного выбора времени вылета – бронирование на определенные недели может сэкономить путешественникам сотни евро по сравнению с пиковыми периодами,

– отмечают эксперты.

В то же время туристам советуют избегать недель, начинающихся 16 июня, 23 июня, 7 июля и 14 июля, поскольку они самые дорогие и часто наиболее загружены.

Также рекомендуют лететь первым рейсом дня – утром, чтобы сэкономить деньги и сделать поездку более гладкой.