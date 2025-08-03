В регионе Доломитовых Альп на севере Италии местные фермеры ввели плату за доступ к популярным горным тропам. Были установлены турникеты у подножия хребтов Сечеда и Драй Циннен, которые являются одними из самых популярных в лентах соцсетей.

Теперь вход в них стоит 5 евро. Решение приняли сами жители, которые устали от наплыва инстаграмных туристов, пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Почему местные ограничили доступ туристов в Доломитах?

Итальянские фермеры заявили, что тысячи путешественников ежедневно стекаются к их домам и пастбищам. Они стоят в очередях, часто оставляя после себя мусор и пытаясь сориентироваться в горной местности, что опасно.

Чтобы решить эти проблемы, фермеры самостоятельно ввели плату за доступ к популярным горным маршрутам и установили турникеты для регулирования потока посетителей.



В Доломитах местные установили турникеты / Фото Carlo Zanella

По их словам, это решение имеет целью повысить безопасность и сохранить природную среду, одновременно обеспечивая более управляемый опыт как для туристов, так и для местной общины.

Столько людей проходит здесь каждый день, все обходят наши имения и оставляют мусор. Мы умоляли о помощи. Но ничего. Поэтому движемся дальше,

– заявил Георг Рабансер, который владеет землей на лугу на Сеседи.

При этом итальянское законодательство предусматривает свободный доступ к природным паркам, таких как Альпы и Доломитовые Альпы. Землевладельцы, которые установили турникеты, говорят, что пока не получили ни одного официального отказа от власти.

Есть и критики

Между тем туристические организации выражают свое несогласие с решением фермеров установить турникеты.

Представители Туристического совета Санта-Кристины утверждают, что беспокойство вокруг этого вопроса преувеличены. Убеждают, что условия значительно улучшились, в частности, заметно уменьшилось количество мусора. Хотя для уменьшения напряженности и были наняты смотрители, пока турникеты остаются на месте.

Это не единственные ограничения, что начали действовать в Италии. Так, днях и город Портофино ввел новые правила для туристов.