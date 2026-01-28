Дом за 1 евро в Италии, но есть нюанс: украинка рассказала, в чем "ловушка"
- Программа покупки дома за 1 евро в Италии имеет скрытые расходы, такие как гарантийный депозит, налоги, нотариус и требования к восстановлению в аутентичном стиле.
- Общие расходы на восстановление аварийного дома могут достигать 80 000 – 100 000 евро, включая наем лицензированных подрядчиков для участия в государственных программах восстановления.
Уже многие знают, что в некоторых регионах Италии можно получить дом всего за 1 евро. Впрочем, украинка, переехавшая в эту страну, раскрыла, что все совсем не так просто.
Украинская пара, перебравшаяся в Италию, приобрела себе дом, и за немалые деньги. Поэтому многие удивились, что они не воспользовались опцией дома за 1 евро. Оказывается, с покупкой такого дома есть целая куча нюансов, сообщает dr_tannyy.
Интересно На популярных курортах Испании в воде обнаружили "фекальные загрязнения": вот куда лучше не ехать
Как работает программа дома за 1 евро?
Многие итальянские городки еще десятилетие назад столкнулись с проблемой депопуляции – все больше молодежи выезжает из них в крупные города в поисках лучших возможностей и работы, и города превращаются в "деревни-призраки", пишет The Guardian. Для того, чтобы вернуть людей в эти города, итальянские власти решили продавать дома по смешной цене всего 1 евро – "меньше, чем стоимость чашки кофе".
Впрочем, в невероятной идее купить дом за 1 евро есть несколько скрытых недостатков – и о них рассказала украинка.
Хочете підтримати рідних, які залишилися в Україні? Спробуйте TransferGo — сервіс, з яким гроші можна надіслати швидко, безпечно та за вигідним курсом.
В чем минус покупки дома за 1 евро в Италии?
Первое, о чем предупредила украинка – это то, что покупаете за 1 евро вы не виллу, а аварийные стены без крыши и коммуникаций. Кроме того, для покупки дома обязательно нужно внести гарантийный депозит от 5 000 евро, который сгорит, если не начать ремонт немедленно.
Третье – нотариус, налоги обойдутся вам примерно в 4 000 евро еще до того, как вы получите ключи. Четвертое – вы обязаны восстановить все в аутентичном стиле, и только проект архитектора и разрешения стоят от 10 000 евро,
– поделилась девушка.
Украинка рассказала о покупке дома за 1 евро: смотрите видео
В Италии действительно есть программы, которые помогают с восстановлением жилья – государство возвращает часть потраченных средств. Но для того, чтобы податься на эти программы, нужно нанять лицензированных итальянских подрядчиков, а их сметы чуть ли не втрое дороже рыночной цены.
В результате бесплатный дом в глухом селе обойдется вам примерно в 80 000 – 100 000 евро,
– подытожила украинка.
Поэтому, посчитав все расходы, она решила, что купить уже готовый дом в более удобной локации будет и выгоднее, и спокойнее.
Что еще рассказывают украинцы за рубежом?
Украинка, живущая в Испании, поделилась минусами, о которых "никто не говорит". В частности, удивили ее огромные тараканы, которых полно на всех улицах, особенно ночью.
Также в Испании хватает мошенников – украинка рассказала о наиболее распространенных мошеннических схемах в Валенсии.