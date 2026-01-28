Дом за 1 евро в Италии, но есть нюанс: украинка рассказала, в чем "ловушка"

Уже многие знают, что в некоторых регионах Италии можно получить дом всего за 1 евро. Впрочем, украинка, переехавшая в эту страну, раскрыла, что все совсем не так просто.

Украинская пара, перебравшаяся в Италию, приобрела себе дом, и за немалые деньги. Поэтому многие удивились, что они не воспользовались опцией дома за 1 евро. Оказывается, с покупкой такого дома есть целая куча нюансов, сообщает dr_tannyy.

Как работает программа дома за 1 евро?

Многие итальянские городки еще десятилетие назад столкнулись с проблемой депопуляции – все больше молодежи выезжает из них в крупные города в поисках лучших возможностей и работы, и города превращаются в "деревни-призраки", пишет The Guardian. Для того, чтобы вернуть людей в эти города, итальянские власти решили продавать дома по смешной цене всего 1 евро – "меньше, чем стоимость чашки кофе".

Впрочем, в невероятной идее купить дом за 1 евро есть несколько скрытых недостатков – и о них рассказала украинка.

В чем минус покупки дома за 1 евро в Италии?

Первое, о чем предупредила украинка – это то, что покупаете за 1 евро вы не виллу, а аварийные стены без крыши и коммуникаций. Кроме того, для покупки дома обязательно нужно внести гарантийный депозит от 5 000 евро, который сгорит, если не начать ремонт немедленно.

Третье – нотариус, налоги обойдутся вам примерно в 4 000 евро еще до того, как вы получите ключи. Четвертое – вы обязаны восстановить все в аутентичном стиле, и только проект архитектора и разрешения стоят от 10 000 евро,

– поделилась девушка.

Украинка рассказала о покупке дома за 1 евро: смотрите видео

В Италии действительно есть программы, которые помогают с восстановлением жилья – государство возвращает часть потраченных средств. Но для того, чтобы податься на эти программы, нужно нанять лицензированных итальянских подрядчиков, а их сметы чуть ли не втрое дороже рыночной цены.

В результате бесплатный дом в глухом селе обойдется вам примерно в 80 000 – 100 000 евро,

– подытожила украинка.

Поэтому, посчитав все расходы, она решила, что купить уже готовый дом в более удобной локации будет и выгоднее, и спокойнее.

