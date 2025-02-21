В Испании продают дома за 1 евро: звучит привлекательно, но всегда есть нюансы

В нескольких регионах Испании продают дома по очень низкой цене. Стоимость недвижимости – всего один евро.

Таким образом власти планируют оживить местную экономику. Но есть нюансы, которые надо учесть покупателям. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Cronista.

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В нескольких регионах Испании продают дома за один евро

Пытаясь возродить население малых городов и сельских районов, испанские власти стимулируют продажу заброшенной недвижимости по значительно сниженным ценам. Эта инициатива имеет целью привлечь людей и семьи, которые ищут новых возможностей, поскольку многие регионы продолжают испытывать депопуляции из-за миграционных тенденций в крупные города.

Такие дома продают, например, в городах вроде Паттерна в Валенсии, это местность у моря. А также Куэнка в Кастилии-Ла-Манче и Рибадавия в Галисии.

Настоящая стоимость владения может быть значительно выше. Многие из этих домов находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют значительного ремонта. По оценкам, стоимость восстановления таких объектов может составлять от 20 000 до 50 000 евро.

Кроме того, местные власти устанавливают ряд требований к потенциальным покупателям жилья, которые могут отличаться в зависимости от региона. Как правило, покупатели должны взять на себя обязательства восстановить объект в течение 1 – 3 лет. Также в отдельных случаях для поддержки этих усилий по восстановлению может быть предоставлена финансовая помощь или льготное кредитование.

Сейчас иностранцы могут свободно покупать недвижимость без каких-либо ограничений. Однако, местные органы власти могут менять эти требования по своему усмотрению. Это означает, что в некоторых регионах могут приветствоваться иностранные покупатели из таких стран, как Беларусь, в то время, как в других районах предпочтение может предоставляться исключительно гражданам Испании.