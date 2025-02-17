Предупреждает об опасности: в Европе появился новый дорожный знак

В Испании официально ввели новый дорожный знак. Большинство водителей не знают его значения, хотя он сигнализирует о возможной опасности.

Говорится о дорожном знаке Р-33. Это треугольный знак с красной окантовкой, черным автомобилем и неровными линиями на белом фоне. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на PMG.ua.

Смотрите также Как проверить штрафы на украинских номерах в Польше

Как выглядит и что означает знак Р-33

Управление дорожного движения Испании утвердило этот знак еще в 2024 году. Однако исследования испанских СМИ показывают, что 73% водителей до сих пор не знают его значения.

Р-33 предупреждает об опасности ограниченной видимости в конкретной местности. Ограниченная видимость может быть связана как с погодными явлениями (туман, дождь, снег), так и с бытовыми, как вот дым.



Дорожный знак P-33 / PMG.ua

Увидев на дороге такой знак, следует снизить скорость, а также увеличить безопасную дистанцию до транспортного средства, едущего впереди. При необходимости следует использовать ближний свет фар или противотуманные фары.

Отметим, что перед поездкой в новую страну необходимо ознакомиться с действующими правилами дорожного движения и местными дорожными знаками.

Так, автобаны обычно оборудованы по общепринятым стандартам, однако на дорогах местного значения могут возникать "сюрпризы".