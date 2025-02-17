Мовиться про дорожній знак Р-33. Це трикутний знак з червоною окантовкою, чорним автомобілем та нерівними лініями на білому тлі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на PMG.ua.

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Як виглядає та що означає знак Р-33

Управління дорожнього руху Іспанії затвердило цей знак ще у 2024 році. Однак дослідження іспанських ЗМІ показують, що 73% водіїв досі не знають його значення.

Р-33 попереджає про небезпеку обмеженої видимості у конкретній місцевості. Обмежена видимість може бути пов'язана як з погодними явищами (туман, дощ, сніг), так і з побутовими, як от дим.



Дорожній знак P-33 / PMG.ua

Побачивши на дорозі такий знак, слід знизити швидкість, а також збільшити безпечну дистанцію до транспортного засобу, що їде попереду. За необхідності варто використовувати ближнє світло фар або протитуманні фари.

Зазначимо, що перед поїздкою у нову країну необхідно ознайомитися з чинними правилами дорожнього руху та місцевими дорожніми знаками.

Так, автобани зазвичай обладнані за загальноприйнятими стандартами, однак на дорогах місцевого значення можуть виникати "сюрпризи".