Конец многолетним задержкам: в ЕС назвали дату запуска системы въезда/выезда EES

Долгожданная система въезда/выезда (EES), инициатива по цифровому управлению границами, должна заработать во всех странах Европейского Союза уже в этом году. Ее запуск неоднократно откладывали, но сейчас официальные лица подтверждают, что система все же будет внедрена.

Предварительные сроки – октябрь 2025 года, с постепенным внедрением в течение шести месяцев. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Euronews.

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В ЕС договорились о поэтапном запуске системы EES

Министры внутренних дел в Брюсселе достигли договоренности, которая может привести к началу работы систему въезда/выезда уже этой осенью. Однако, чиновники еще не установили конкретную дату запуска.

У государств-членов теперь будет два варианта:

запустить новую систему сразу; запустить ее в несколько этапов в течение шестимесячного переходного периода.

Через 6 месяцев – в конце первого квартала 2026 года – все государства-члены ЕС должны начать собирать биометрические данные лиц, пересекающих их границу.

Поэтапный подход не был частью первоначального законопроекта. Однако после инклюзивной встречи в ноябре эта альтернатива была предложена как жизнеспособное решение для выхода из длительного тупика и, наконец, введения в действие долгожданной системы.

Октябрь – это наш горизонт,

– заявил министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Симоняк.

Польша, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, намерена возглавить переговоры с Европейским парламентом по окончательному соглашению об изменениях. Чиновники ожидают, что переговоры пройдут гладко.

Что такое система въезда/выезда EES

EES – это комплексная реформа по модернизации проверок паспортов. Его главная цель – модернизировать проверки на внешних границах ЕС и заменить традиционное физическое проставление печатей в паспортах.

Новый метод регистрации будут применять для граждан стран, не являющихся членами ЕС, посещающих Европейский Союз с целью туризма, отпуска или с деловыми целями, разрешая пребывание до 90 дней в течение 180-дневного периода.

После того как система заработает, лица должны будут предъявить свои паспорта, сфотографироваться и пройти сканирование отпечатков пальцев в рамках процесса регистрации.

Сбор биометрических данных и обмен информацией в режиме реального времени, направлены на решение проблем просрочки краткосрочных виз и мошенничества на границе.

Реформу примут все государства-члены ЕС, за исключением Кипра и Ирландии, а также четыре страны-участницы Шенгенской зоны – Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария. Паспорта на Кипре и в Ирландии, по-прежнему, будут штамповать вручную.