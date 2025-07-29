Европейский Союз собирается смягчить строгие правила перевозки жидкостей в ручной клади в самолетах. Сейчас путешественникам разрешены только емкости объемом не более 100 миллилитров.

Это стало возможным после заявления Еврокомиссии о внедрении современных технологий сканирования в аэропортах по всей Европе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Euronews.

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Отменит ли ЕС ограничения на жидкость в аэропортах?

Европейская комиссия объявила об инициативе внедрения передовых технологий сканирования в аэропортах Европы, направленных на проверку контейнеров, объем которых превышает 100 миллилитров.

Несколько аэропортов уже начали использовать эти современные системы, которые получили положительные отзывы от экспертов. Следующий шаг в этом процессе зависит от одобрения Европейской конференции гражданской авиации. Если решение будет положительным, нынешние ограничения могут быть сняты "со дня на день".

Однако, график внедрения новых правил может столкнуться с трудностями. Многим аэропортам не хватает финансовых ресурсов, необходимых для быстрой установки дорогостоящего оборудования. Поэтому, когда новые правила вступят в силу – большой вопрос.

В Риме уже смягчили ограничения

С 26 июля 2025 года пассажиры, вылетающие из римского аэропорта Фьюмичино, могут брать в ручную кладь жидкости объемом до 2 литров. Об этом сообщает Avianews.

Именно в этом аэропорту уже установить сканеры Smiths Detection, которые работают по технологии компьютерной томографии. Такие машины могут лучше распознавать, что находится в сумках, и выявлять потенциальные угрозы: взрывчатку и другие опасности.