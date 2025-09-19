Система въезда/выезда EES: все, что нужно знать об изменениях пересечения границ ЕС в 2025-м
- Европейская система въезда/выезда (EES) будет запущена на границах ЕС в октябре 2025 года с шестимесячным переходным периодом.
- Система EES будет собирать и хранить биометрические данные путешественников, въезжающих и выезжающих из ЕС. Она повлияет на граждан третьих стран, включая украинцев.
С 12 октября 2025 года украинцев ждут новые правила пересечения границы. Европейский Союз вводит Систему въезда/выезда (EES), направленную на упрощение путешествий между странами-членами.
Система EES призвана повысить эффективность операций пограничного контроля. Детали о том, как будут проводиться проверки на пунктах пропуска, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Europarl.
Что такое система EES?
Европейская система въезда/выезда (EES) – это централизованная база данных для регистрации и хранения информации обо всех пунктах пропуска на внешних границах Шенгенской зоны.
Инициатива знаменует собой историческую веху, поскольку впервые позволит централизованно хранить биометрические данные путешественников, которые въезжают и выезжают из ЕС.
Речь идет о следующих данных:
- фотографии лица;
- отпечатки пальцев;
- имя и тип проездного документа;
- время и место въезда или выезда с территории ЕС.
Важно: отказ предоставить биометрические данные – это законное основание для отказа во въезде.
Для чего вводят EES?
Система въезда/выезда (EES) призвана усилить контроль за соблюдением правил пребывания, бороться с использованием фальшивых документов и укрепить безопасность в Шенгенской зоне.
Новая система также будет способствовать обмену данными в режиме реального времени между странами-членами, улучшая общее управление границами и безопасность.
Как будет работать система пересечения границ EES / Фото ГПСУ
Что изменится в пересечении для украинцев?
Будущий запуск системы EES ознаменует значительные изменения для путешественников, поскольку в паспортах больше не будут ставить физические штампы. Вместо этого все въезды в Шенгенскую зону будут автоматически регистрироваться в централизованной базе данных.
Этот новый протокол повлияет на граждан третьих стран, включая украинцев, которые путешествуют в ЕС без визы или по краткосрочной визе, что позволяет пребывание до 90 дней в течение 180-дневного периода.
В рамках этой системы сбор биометрических данных станет обязательным для всех лиц, которые въезжают и выезжают из Шенгенской зоны.
Что известно о запуске системы EES?
- Европейская комиссия объявила, что долгожданная система въезда-выезда (EES) будет официально запущена на границах ЕС в октябре 2025 года. Это внедрение будет сопровождаться шестимесячным переходным периодом.
- Ее запуск неоднократно откладывали, но сейчас официальные лица подтверждают, что система все же будет внедрена.
- Вслед за этой инициативой Еврокомиссия также планирует до конца 2026 года ввести Европейскую систему информации и авторизации путешествий (ETIAS), которая будет предусматривать сбор для путешественников.