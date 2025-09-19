З 12 жовтня 2025 року на українців чекають нові правила перетину кордону. Європейський Союз запроваджує Систему в'їзду/виїзду (EES), спрямовану на спрощення подорожей між країнами-членами.

Система EES покликана підвищити ефективність операцій прикордонного контролю. Деталі про те, як проводитимуться перевірки на пунктах пропуску, розповідає 24 Канал з посиланням на Europarl.

Що таке система EES?

Європейська система в'їзду/виїзду (EES) – це централізована база даних для реєстрації та зберігання інформації про всі пункти пропуску на зовнішніх кордонах Шенгенської зони.

Ініціатива знаменує собою історичну віху, оскільки вперше дозволить централізовано зберігати біометричні дані мандрівників, які в'їжджають і виїжджають з ЄС.

Йдеться про наступні дані:

фотографію обличчя;

відбитки пальців;

ім'я та тип проїзного документа;

час і місце в'їзду або виїзду з території ЄС.

Важливо: відмова надати біометричні дані – це законна підстава для відмови у в'їзді.

Для чого запроваджують EES?

Система в'їзду/виїзду (EES) покликана посилити контроль за дотриманням правил перебування, боротися з використанням фальшивих документів і зміцнити безпеку в Шенгенській зоні.

Нова система також сприятиме обміну даними в режимі реального часу між країнами-членами, покращуючи загальне управління кордонами та безпеку.



Як працюватиме система перетину кордонів EES / Фото ДПСУ

Що зміниться у перетині для українців?

Майбутній запуск системи EES ознаменує значні зміни для мандрівників, оскільки в паспортах більше не будуть ставити фізичні штампи. Замість цього всі в'їзди до Шенгенської зони будуть автоматично реєструватися в централізованій базі даних.

Цей новий протокол вплине на громадян третіх країн, включаючи українців, які подорожують до ЄС без візи або за короткостроковою візою, що дозволяє перебування до 90 днів протягом 180-денного періоду.

В рамках цієї системи збір біометричних даних стане обов'язковим для всіх осіб, які в'їжджають та виїжджають з Шенгенської зони.

Що відомо про запуск системи EES?