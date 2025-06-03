Пассажиров Ryanair пугают рекордными задержками рейсов летом: где будет худшая ситуация

Пассажирам Ryanair рекомендуют подготовиться к беспрецедентным задержкам рейсов летом 2025 года. Все из-за проблем с управлением воздушным движением (УВД) в нескольких европейских странах.

Ожидается, что путешественники одних из самых популярных направлений мира столкнутся с наибольшими трудностями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Sun.

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Летом в аэропортах ЕС будут задержки рейсов

Авиакомпания Ryanair выступила с предупреждением об ухудшении услуг по управлению воздушным движением (УВД), заявив, что Европейская комиссия и правительства разных европейских стран не смогли решить текущие проблемы. Авиакомпания прогнозирует, что задержки значительно ухудшатся летом 2025 года.

Лоукостер подчеркнул, что 2024 год уже установил рекорд по задержкам рейсов, несмотря на сокращение количества рейсов по всей Европе на 5% по сравнению с допандемическим уровнем.

Без решения проблемы нехватки персонала и проблем с управлением воздушным движением этим летом путешественники могут столкнуться с беспрецедентными задержками,

– подчеркнул гендиректор Ryanair Майкл О'Лири.

Авиакомпания особо отметила, что пассажиры, которые летят через крупные аэропорты Великобритании, Франции, Испании, Германии и Португалии, вероятно, столкнутся с самыми серьезными перебоями в работе.

В то же время ранее Ryanair заявил, что планирует повышение цен на авиабилеты летом 2025-го.