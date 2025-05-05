Какие страны бойкотируют Евровидение 2025 и по каким причинам
- Турция бойкотирует Евровидение с 2013 года из-за несогласия с правилами голосования и автоматическим прохождением "большой пятерки".
- Венгрия прекратила участие в Евровидении с 2020 года, вероятно, из-за консервативных взглядов власти на ЛГБТ-дружественный формат конкурса.
- Россия и Беларусь бойкотированы Евровидением: Россия за вторжение в Украину, Беларусь за политический подтекст песен.
Некоторые страны не участвуют в Евровидении не из-за проблем с финансами, а по политическим или этическим причинам. Они бойкотируют против идеологии или правил конкурса.
Венгрия и Турция уже давно принципиально отказались от участия в песенном конкурсе. Об этом пишет 24 Канал.
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Почему Турция и Венгрия не принимают участия в Евровидении
Турция
Турция бойкотирует Евровидение еще с 2013 года. Страна официально заявила, что не согласна с правилами голосования, в частности с жюри и "политическими баллами". А еще страна выразила несогласие с автоматическим прохождением "большой пятерки" в финал, то есть стран-основательниц: Франции, Германии, Испании, Италии и Великобритании.
В 2023 году Евровидение отказалось от голосования жюри, оставив только зрительские баллы, однако пока Турция не вернулась на конкурс.
Венгрия
Венгрия прекратила участвовать в Евровидении с 2020 года, и официально это не объяснила.
Однако ведущие мировые и венгерские СМИ заявили, что это связано с консервативными взглядами власти, которая не разделяет ЛГБТ-дружественный формат конкурса.
Также следует заметить, что есть страны, которых бойкотирует именно Евровидение. Это Россия и Беларусь:
- Россиян исключили из Евровидения в 2022 году после полномасштабного вторжения в Украину. Европейский вещательный союз (EBU) также приостановил членство российских вещателей.
- Зато Беларусь была дисквалифицирована еще в 2021 году из-за нарушения правил конкурса – ее песни имели политический подтекст. Позже EBU исключила и белорусского вещателя.