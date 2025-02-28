Только "ciao" будет мало: подборка необходимых фраз в Италии
Путешественникам, отправляющимся в Италию, стоит ознакомиться с базовыми итальянскими фразами, чтобы облегчить общение с местными. Известно, что итальянцы ценят, когда туристы пытаются общаться с ними на родном языке, даже если это всего несколько простых слов. Этот небольшой жест может значительно обогатить впечатления от путешествия.
24 канал составил список основных фраз, которые помогут людям ориентироваться в повседневных ситуациях, таких как обращение за помощью, получения подсказок относительно транспорта или заказа в ресторане.
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Итальянские фразы, которые пригодятся в первую очередь
Когда путешественники готовятся к поездке в Италию, важным шагом становится освоение общеупотребительных итальянских фраз для приветствия. Знание этих выражений поможет создать положительное впечатление с первой минуты. Вот основные итальянские фразы приветствия на итальянском языке:
- Buongiorno – Добрый день.
- Buonasera – Добрый вечер.
- Ciao – Привет/Пока (неформальное).
- Salve – Приветствую (нейтральное).
- Come stai? – Как дела?.
- Piacere di conoscerti – Приятно познакомиться.
- Benvenuto – Добро пожаловать.
- Buonanotte – Спокойной ночи.
- Arrivederci – До свидания.
Вежливость и непредвиденные ситуации
- Grazie – Спасибо.
- Per favore – Пожалуйста.
- Scusi – Извините.
- Quanto costa...? – Сколько стоит...?.
- Posso vedere...? – Могу ли я посмотреть...?.
- Non capisco – Я не понимаю.
- Mi sono perso – Я заблудился.
- Ho bisogno di aiuto – Мне нужна помощь.
- Cosa devo fare? – Что мне делать?.
- C'è qualcuno che parla inglese? – Есть ли кто-то, кто говорит на английском?.
Подборка необходимых фраз в Италии / Фото Unsplash
Общение в аэропорту или транспорте
- Dov'è ...? – Где расположен ...?.
- Come posso arrivare a...? – Как я могу добраться до ...?.
- Dove si trova il terminal? – Где расположен терминал?.
- A che ora parte il volo per...? – Когда вылетает рейс в...?.
- Dove posso comprare un biglietto? – Где я могу купить билет?.
- Quanto costa il biglietto per...? – Сколько стоит билет в...?.
Общение в заведениях
- Vorrei ordinare – Я бы хотел заказать.
- Il menù, per favore – Меню, пожалуйста.
- Un bicchiere d'acqua, per favore – Один стакан воды, пожалуйста.
- Il conto, per favore – Счет, пожалуйста.
- Posso pagare con la carta? – Могу ли я оплатить карточкой?.
Очевидно, это далеко не полный итальянский разговорник, но это та база, которая поможет приятно общаться с местными и хоть немного ориентироваться в городе.