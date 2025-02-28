Только "ciao" будет мало: подборка необходимых фраз в Италии

Путешественникам, отправляющимся в Италию, стоит ознакомиться с базовыми итальянскими фразами, чтобы облегчить общение с местными. Известно, что итальянцы ценят, когда туристы пытаются общаться с ними на родном языке, даже если это всего несколько простых слов. Этот небольшой жест может значительно обогатить впечатления от путешествия.

24 канал составил список основных фраз, которые помогут людям ориентироваться в повседневных ситуациях, таких как обращение за помощью, получения подсказок относительно транспорта или заказа в ресторане.

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Итальянские фразы, которые пригодятся в первую очередь

Когда путешественники готовятся к поездке в Италию, важным шагом становится освоение общеупотребительных итальянских фраз для приветствия. Знание этих выражений поможет создать положительное впечатление с первой минуты. Вот основные итальянские фразы приветствия на итальянском языке:

Buongiorno – Добрый день.

Buonasera – Добрый вечер.

Ciao – Привет/Пока (неформальное).

Salve – Приветствую (нейтральное).

Come stai? – Как дела?.

Piacere di conoscerti – Приятно познакомиться.

Benvenuto – Добро пожаловать.

Buonanotte – Спокойной ночи.

Arrivederci – До свидания.

Вежливость и непредвиденные ситуации

Grazie – Спасибо.

Per favore – Пожалуйста.

Scusi – Извините.

Quanto costa...? – Сколько стоит...?.

Posso vedere...? – Могу ли я посмотреть...?.

Non capisco – Я не понимаю.

Mi sono perso – Я заблудился.

Ho bisogno di aiuto – Мне нужна помощь.

Cosa devo fare? – Что мне делать?.

C'è qualcuno che parla inglese? – Есть ли кто-то, кто говорит на английском?.



Подборка необходимых фраз в Италии / Фото Unsplash

Общение в аэропорту или транспорте

Dov'è ...? – Где расположен ...?.

Come posso arrivare a...? – Как я могу добраться до ...?.

Dove si trova il terminal? – Где расположен терминал?.

A che ora parte il volo per...? – Когда вылетает рейс в...?.

Dove posso comprare un biglietto? – Где я могу купить билет?.

Quanto costa il biglietto per...? – Сколько стоит билет в...?.

Общение в заведениях

Vorrei ordinare – Я бы хотел заказать.

Il menù, per favore – Меню, пожалуйста.

Un bicchiere d'acqua, per favore – Один стакан воды, пожалуйста.

Il conto, per favore – Счет, пожалуйста.

Posso pagare con la carta? – Могу ли я оплатить карточкой?.

Очевидно, это далеко не полный итальянский разговорник, но это та база, которая поможет приятно общаться с местными и хоть немного ориентироваться в городе.