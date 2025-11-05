Туристам стоит быть осторожными: в этой стране Европы больше всего карманных краж

Большинство людей ошибочно считают, что именно испанский город Барселона наиболее славится карманными кражами. Однако на самом деле большая опасность подстерегает в другой европейской стране.

Во многих популярных туристических местах туристам стоит быть осмотрительными, чтобы не стать жертвами уличных воров, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. Впрочем, есть одна страна, где за кошельком и телефоном следует следить особенно внимательно.

В какой стране больше всего карманных краж?

В популярных среди туристов районах путешественникам всегда следует быть осторожными в отношении своих вещей. Особенно это касается таких мест, как вокзалы, метро, вестибюли отелей или даже определенные улицы. И одна британская компания по страхованию путешествий заявила, что наиболее путешественники рискуют, когда посещают одну очень популярную страну.

Ежегодно ее посещают миллионы туристов – и многие из них даже не подозревают об опасности карманников, пока не станет слишком поздно.

Оказывается, именно Италия – это страна, где туристов чаще всего разлучают с их вещами. А знаменитый римский фонтан Треви отметили как особо опасное место в отношении карманников. Возле фонтана ежедневно собираются толпы туристов – и среди большого количества людей легко не заметить, как чужая рука проскальзывает в сумку с кошельком и другими ценными вещами. И учитывая то, что достопримечательность переполнена практически круглый год, возле нее стоит быть осторожными не только в сезон.



Кстати, ежегодно в воды фонтана посетители бросают около одного миллиона евро, пишет Euronews.

Следующей после Италии по количеству карманных краж отмечают Францию, в частности столицу страны Париж. Более 800 человек в отзывах Google на Эйфелеву башню отмечают карманников как большую проблему.

Что еще нужно знать туристам?