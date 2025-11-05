Туристам варто бути обережними: у цій країні Європи найбільше кишенькових крадіжок
- Італія є країною з найбільшою кількістю кишенькових крадіжок у Європі, а фонтан Треві в Римі є особливо небезпечним місцем для туристів.
- Франція, зокрема Париж, займає друге місце за кількістю кишенькових крадіжок, причому багато відгуків на Ейфелеву вежу згадують про цю проблему.
Більшість людей помилково вважають, що саме іспанське місто Барселона найбільш славиться кишеньковими крадіжками. Проте насправді більша небезпека підстерігає в іншій європейській країні.
В багатьох популярних туристичних місцях туристам варто бути обачними, аби не стати жертвами вуличних крадіїв, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. Втім, є одна країна, де за гаманцем та телефоном слід стежити особливо уважно.
В якій країні найбільше кишенькових крадіжок?
У популярних серед туристів районах мандрівникам завжди слід бути обережними щодо своїх речей. Особливо це стосується таких місць, як вокзали, метро, вестибюлі готелів чи навіть певні вулиці. І одна британська компанія зі страхування подорожей заявила, що найбільш мандрівники ризикують, коли відвідують одну дуже популярну країну.
Щороку її відвідують мільйони туристів – і чимало з них навіть не підозрюють про небезпеку кишенькових злодіїв, аж поки не стане надто пізно.
Виявляється, саме Італія – це країна, де туристів найчастіше розлучають з їхніми речами. А знаменитий римський фонтан Треві відзначили як особливо небезпечне місце щодо кишенькових крадіїв. Біля фонтану щодня збираються натовпи туристів – і серед великої кількості людей легко не помітити, як чужа рука прослизає в сумку з гаманцем та іншими цінними речами. І враховуючи те, що пам'ятка переповнена практично цілий рік, біля неї варто бути обережними не лише в сезон.
У Італії варто остерігатися кишенькових крадіжок / Фото Pexels
До речі, щороку у води фонтану відвідувачі кидають близько одного мільйона євро, пише Euronews.
Наступною після Італії за кількістю кишенькових крадіжок зазначають Францію, зокрема столицю країни Париж. Понад 800 людей у відгуках Google на Ейфелеву вежу зазначають кишенькових злодіїв як велику проблему.
Що ще потрібно знати туристам?
