Самый длинный в мире открытый эскалатор предлагает "уникальный вид", но есть нюанс

Самая длинная в мире система эскалаторов под открытым небом может поразить невероятными видами – ведь простирается аж на 800 метров. Впрочем, туристов может ожидать неожиданный и не слишком приятный нюанс.

Если вы хотите посетить самый длинный эскалатор в мире, который к тому же успешно функционирует еще с 1993 года, тогда следует отправиться в Гонконг, сообщает Express.

Впрочем, потенциальные посетители должны перед подъемом знать об одной важной проблеме.

Чем интересен эскалатор в Гонконге?

Система, состоящая из 16 эскалаторов, трех травелаторов и пешеходных дорожек, была разработана еще в 1993 году для того, чтобы помочь людям быстро добраться до делового района Гонконга, ведь он расположен на достаточно крутом и неровном рельефе.

По состоянию на конец января 2024 года, эта система эскалаторов обеспечивала около 99 000 поездок каждый день. Стоимость такой невероятной системы еще десятилетие назад составляла 30 миллионов долларов.

Эскалаторы пересекают десятки улиц, начинаясь на Квинз-роуд Сентрал и соединяясь с эстакадой Центрального рынка. Тогда эскалатор проходит мимо центра и продолжается на Кондуин-роуд. Одна лишь поездка на этом эскалаторе может обеспечить "уникальную перспективу" Гонконга – но там эскалатор является не столько развлечением, сколько ежедневным общественным транспортом.

Одна поездка вверх занимает примерно 20 – 30 минут, но вопреки своей репутации самого длинного эскалатора в мире, система на самом деле является "огромным проходом", а не одним эскалатором.

Впрочем, многочисленные туристы быстро обнаружили один существенный недостаток аттракции: эскалатор поднимается только вверх. Поэтому если после подъема вы захотите снова спуститься вниз, сделать это придется пешком. Хотя спускаться по многочисленным лестницам, конечно, в разы легче, чем подниматься по ним же.

