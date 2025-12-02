Для отпуска худшая: в этой стране Европы туристов втрое больше, чем местных

Идеально красивая европейская страна кажется настоящим раем – и миллионы туристов отправляются туда каждый год. Но если хочется более расслабленного отдыха, где не придется проталкиваться сквозь толпы, лучше выбрать другой пункт назначения.

Зимними отпусками, что раньше были редкостью, сейчас никого не удивить – все больше путешественников стремятся обойти туристический сезон и насладиться популярными местами в холодные, но спокойные месяцы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. И одну европейскую страну в этом году лучше обойти – ведь она получила статус наиболее переполненного туристического направления в мире.

В какой стране Европы больше всего туристов?

Казалось бы, что такие страны, как Греция и Италия, с их невероятными морскими курортами, должны притягивать больше всего отдыхающих, и это не так. Есть одна страна без выхода к морю, где на одного местного жителя приходится три туриста.

Население этой страны составляет всего 9 миллионов, а вот ежегодно посещает страну 32 миллиона иностранных туристов. Соотношение составляет один житель на 3,6 туриста – и этой страной является Австрия. Большинство туристов направляются в столицу страны – Вену.

Вена известна как "город мечты" – поэтому неудивительно, что миллионы людей со всей Европы стремятся посетить его достопримечательности – дворец Шенбрунн, Венский оперный театр и Музей естественной истории. Барочная архитектура столицы, исторические достопримечательности и яркая ночная жизнь создают идеальное сочетание, одинаково привлекательное для молодежи и старших путешественников.

К счастью, город привык к большому количеству туристов – но и другие части Австрии становятся все популярнее. В частности, Гальштат – это небольшой городок, где сейчас наблюдается огромный наплыв туристов. А все из-за невероятного горного хребта, красивые домики, водопады и соленые озера.

И городу – именно из которого, по слухам, черпали вдохновение для создания королевства Эренделл из мультфильма "Ледяное сердце", сейчас все же приходится бороться с чрезмерным туристом, пишет Business Insider. Там устанавливают заборы, чтобы загородить вид, а также пытаются ограничить количество туристических автобусов.

В Гальштате живет всего 800 жителей – и до пандемии количество туристов ежедневно могло достигать 10 000.

Что еще стоит знать туристам?