Не только Британия: вы удивитесь, сколько стран используют левостороннее движение

Всего более 70 стран и территорий пользуются левосторонним движением. А в Европе есть только 4 таких страны.

Некоторые страны уже перешли с левостороннего движения на правостороннее, однако многие государства все еще продолжают его использовать. Об этом пишет 24 Канал.

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Где в Европе есть левостороннее движение

В Европе левостороннее движение есть в Великобритании, Ирландии, на Кипре и на Мальте. Островные территории Великобритании, такие как Бермудские и Фолклендские острова, тоже используют левостороннее движение.

Это связано с исторической практикой, когда всадники держали меч в правой руке для защиты, оставляя левую сторону дороги для передвижения. Британская империя распространила этот обычай в своих колониях.

Левостороннее движение в других странах мира

Африка:

Ботсвана;

Эсватини;

Замбия;

Зимбабве;

Кения;

Лесото;

Маврикий;

Малави;

Мозамбик;

Намибия;

ЮАР;

Танзания;

Уганда.

Азия:

Бангладеш;

Бутан;

Гонконг;

Индия;

Индонезия;

Япония;

Макао;

Малайзия;

Мальдивы;

Непал;

Пакистан;

Сингапур;

Шри-Ланка;

Таиланд;

Восточный Тимор.

В Японии левостороннее движение связано с британскими инженерами, которые помогали строить железнодорожную систему.

Также левостороннее движение распространено в странах Океании, ведь они были британскими колониями. В частности левостороннее движение до сих пор используют:

Австралия;

Новая Зеландия;

Фиджи;

Папуа-Новая Гвинея;

Самоа;

Соломоновы Острова;

Тонга;

Вануату;

Кирибати;

Тувалу.



Синим цветом обозначены страны с левосторонним движением / Википедия

В Америке и в Карибском регионе левостороннее движение тоже встречается. Его используют:

Ангилья;

Антигуа и Барбуда;

Багамские Острова;

Барбадос;

Бермудские Острова;

Британские Виргинские Острова;

Каймановы Острова;

Доминика;

Гренада;

Гайана;

Ямайка;

Монтсеррат;

Сент-Китс и Невис;

Сент-Люсия;

Сент-Винсент и Гренадины;

Тринидад и Тобаго;

Острова Теркс и Кайкос;

Фолклендские Острова.

Другие территории с левосторонним движением: