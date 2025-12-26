Самый жаркий город мира: рыба варится в море, а птицы падают с неба

Многие люди среди зимы мечтают оказаться в теплом городе, где солнце светит даже в январе. Впрочем, один город страдает от чрезмерной жары.

Когда-то Кувейт называли идиллическим "Марселем Персидского залива", и сейчас страна столкнулась с невероятными температурами, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Почему в Кувейте так жарко?

В свою золотую эпоху Кувейт процветал как оживленный коммерческий центр: туда съезжались туристы ради нетронутых пляжей и побережья, а также там была очень хорошо развита рыболовная торговля. Но сейчас город сталкивается с тревожной перспективой стать совсем непригодным для жизни – и все из-за высоких температур.

Еще 21 июля 2016 года метеостанция Митриба зафиксировала чрезвычайные 54 градуса тепла, что закрепило за Кувейтом звание третьей страны по уровню жары на Земле. И климатологи рисуют довольно мрачную картину будущего – еще до конца века Кувейт может испытать повышение температуры еще на 5,5 градусов. Только в 2023 году температура 19 раз превышала 50 градусов, и многие опасаются, что это только начало.

Быстрая урбанизация превратила столицу Кувейта в неумолимый раскидистый массив из асфальта и бетона – и в летние месяцы они становятся по-настоящему опасными. А научные данные показывают тревожное уменьшение годового количества осадков, что усиливает пылевые бури, пишет Times of India.

Жара в Кувейте приводит к ужасным последствиям: птицы падают с неба мертвыми, морские коньки погибают в перегретых водах, и даже выносливые голуби не могут выдержать слишком жаркого солнца. Из-за этих климатических изменений Кувейт даже пошел на чрезвычайный шаг и разрешил ночные захоронения.

Исследования 2020 года показывают, что две трети потребления энергии в домах Кувейта связаны с постоянной работой систем охлаждения. Особенно экстремальные температуры держатся с мая по сентябрь, а август становится просто адски жарким. Впрочем, даже несмотря на это, улицы столицы точно не остаются пустыми: около 70% населения страны составляют трудовые мигранты, преимущественно из арабских стран.

Что еще стоит знать туристам?