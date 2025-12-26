Найжаркіше місто світу: риба вариться у морі, а птахи падають з неба

Чимало людей серед зими мріють опинитися у теплому місті, де сонце світить навіть у січні. Втім, одне місто страждає від надмірної спеки.

Колись Кувейт називали ідилічним "Марселем Перської затоки", та зараз країна зіштовхнулася з неймовірними температурами, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Цікаво Зимової казки не дочекаєтеся: в цих 5 країнах Європи не буде снігу на Новий рік

Чому у Кувейті так спекотно?

У свою золоту епоху Кувейт процвітав як жвавий комерційний центр: туди з'їжджалися туристи задля незайманих пляжів та узбережжя, а також там була дуже добре розвинена рибальська торгівля. Та зараз місто стикається з тривожною перспективою стати зовсім непридатним для життя – і все через високі температури.

Ще 21 липня 2016 року метеостанція Мітріба зафіксувала надзвичайні 54 градуси тепла, що закріпило за Кувейтом звання третьої країни за рівнем спеки на Землі. І кліматологи малюють досить похмуру картину майбутнього – ще до кінця століття Кувейт може зазнати підвищення температури ще на 5,5 градусів. Тільки у 2023 році температура 19 разів перевищувала 50 градусів, і чимало людей побоюються, що це лише початок.

Швидка урбанізація перетворила столицю Кувейту на невблаганний розлогий масив з асфальту та бетону – і в літні місяці вони стають по-справжньому небезпечними. А наукові дані показують тривожне зменшення річної кількості опадів, що посилює пилові бурі, пише Times of India.

Спека у Кувейті призводить до жахливих наслідків: птахи падають з неба мертвими, морські коники гинуть у перегрітих водах, і навіть витривалі голуби не можуть витримати надто жаркого сонця. Через ці кліматичні зміни Кувейт навіть пішов на надзвичайний крок та дозволив нічні поховання.

Дослідження 2020 року показують, що дві третини споживання енергії у домах Кувейту пов'язані з постійною роботою систем охолодження. Особливо екстремальні температури тримаються з травня по вересень, а серпень стає просто пекельно жарким. Втім, навіть попри це, вулиці столиці точно не залишаються порожніми: близько 70% населення країни становлять трудові мігранти, переважно з арабських країн.

Що ще варто знати туристам?