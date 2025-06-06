Всего 2 условия – и деньги ваши: городок Италии предлагает 6 000 евро за переезд
- Итальянский город Варезе предлагает 6 000 евро за переезд. Финансовые выплаты будут выплачивать в течение 3 лет.
- Местные власти надеются привлечь квалифицированных специалистов, поскольку многие жители уезжают в соседние регионы из-за более высоких зарплат.
Пытаясь привлечь новых жителей, город Варезе в Италии предлагает финансовое поощрение в размере 6 000 евро лицам, которые решат переехать к нему. Однако, потенциальные переселенцы должны знать, что для того, чтобы воспользоваться предложением, необходимо выполнить определенные условия.
Их две и они довольно общие – любой человек сделает это на новом месте. О предложении рассказывает 24 Канал со ссылкой на 24 Italy News.
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Итальянский город предлагает 6 000 евро за переезд
Расположенная в северном итальянском регионе Ломбардия, всего в 55 километрах от Милана и менее чем в 20 километрах от швейцарской границы, провинция Варезе внедряет новые меры, которые должны привлечь молодежь, рабочих и семьи.
Чтобы повысить конкурентоспособность региона, Варезе предлагает финансовые стимулы для поощрения переезда на постоянное место жительства.
Лица, которые переедут в город и официально трудоустроятся в пределах региона, будут иметь право на денежные выплаты, распределяемые частями в течение 3 лет.
Местные власти выражают оптимизм, что эта финансовая помощь поможет привлечь в регион квалифицированных специалистов. Поскольку Варезе сталкивается со значительной проблемой нехватки рабочей силы. Многих жителей привлекают более высокооплачиваемые возможности в соседних регионах, включая Швейцарию, Германию и Милан
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