Їх дві й вони доволі загальні – будь-яка людина зробить це на новому місці. Про пропозицію розповідає 24 Канал з посиланням на 24 Italy News.

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Італійське місто пропонує 6 000 євро за переїзд

Розташована в північному італійському регіоні Ломбардія, всього за 55 кілометрів від Мілану і менш ніж за 20 кілометрів від швейцарського кордону, провінція Варезе впроваджує нові заходи, які мають привабити молодь, робітників і сім'ї.

Щоб підвищити конкурентоспроможність регіону, Варезе пропонує фінансові стимули для заохочення переїзду на постійне місце проживання.

Особи, які переїдуть до міста та офіційно працевлаштуються в межах регіону, матимуть право на грошові виплати, що розподіляються частинами протягом 3 років.

Місцева влада висловлює оптимізм, що ця фінансова допомога допоможе залучити в регіон кваліфікованих фахівців. Оскільки Варезе стикається зі значною проблемою нестачі робочої сили. Багатьох жителів приваблюють більш високооплачувані можливості в сусідніх регіонах, включаючи Швейцарію, Німеччину та Мілан

Тим часом у Празі українцям теж пропонують гроші за переїзд, але з гуртожитку.