Их две и они довольно общие – любой человек сделает это на новом месте. О предложении рассказывает 24 Канал со ссылкой на 24 Italy News.

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Итальянский город предлагает 6 000 евро за переезд

Расположенная в северном итальянском регионе Ломбардия, всего в 55 километрах от Милана и менее чем в 20 километрах от швейцарской границы, провинция Варезе внедряет новые меры, которые должны привлечь молодежь, рабочих и семьи.

Чтобы повысить конкурентоспособность региона, Варезе предлагает финансовые стимулы для поощрения переезда на постоянное место жительства.

Лица, которые переедут в город и официально трудоустроятся в пределах региона, будут иметь право на денежные выплаты, распределяемые частями в течение 3 лет.

Местные власти выражают оптимизм, что эта финансовая помощь поможет привлечь в регион квалифицированных специалистов. Поскольку Варезе сталкивается со значительной проблемой нехватки рабочей силы. Многих жителей привлекают более высокооплачиваемые возможности в соседних регионах, включая Швейцарию, Германию и Милан

Тем временем в Праге украинцам тоже предлагают деньги за переезд, но из общежития.