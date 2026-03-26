За что могут "завернуть" на границе с Польшей: совершить эту ошибку легко

Сотни украинцев ежедневно путешествуют в Польшу, или должны пересечь границу страны, чтобы сесть на самолет. И для того, чтобы пересечение границы произошло гладко и без проблем, следует запомнить несколько правил.

В ситуацию, когда пограничник не пропускает через границу, приходилось попадать множества иностранцев, пишет Europortal. Но о причинах, почему такая неприятность может произойти, знают далеко не все.

Почему могут не пропустить через польскую границу?

И польское, и общеевропейское законодательство указывают на ряд причин, через которые могут не пропустить в страны Шенгенской зоны, пишет gov.pl. В частности:

отсутствие загранпаспорта;

нет медицинской страховки для поездки за границу, или же полис не отвечает требованиям;

срок пребывания по действующим основаниям исчерпан;

нет документально подтвержденной цели поездки;

недостаточно денег;

среди документов обнаружены подделки;

есть подозрения или доказательства, что человек, въезжающая, может представлять угрозу государственной или общественной безопасности.

Сколько денег нужно, чтобы пропустили в Польшу?

Если вы планируете путешествие в Польшу, следует убедиться, что в кошельке достаточно денег. Обычно для поездки, что длится меньше, чем 4 дня, достаточно всего 300 злотых. Впрочем, если у вас нет обратного билета, следует учесть, что деньги для него требуются отдельно.

Если поездка длиннее, тогда каждый день пребывания в стране нужно иметь с собой 75 злотых.

Что нельзя везти через польскую границу?

"Развернуть" на границе могут и из-за перевозки запрещенных товаров. В Польшу нельзя везти:

наркотические вещества и препараты;

оружие и боеприпасы;

химические и токсичные вещества;

порнографические материалы;

антиквариат, археологические находки и другие ценности без соответствующих документов;

предметы из материалов животных, находящихся под угрозой исчезновения;

мясные продукты и субпродукты;

молочные продукты.

Что еще нужно знать украинцам, что едут в Польшу?