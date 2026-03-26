За что могут "завернуть" на границе с Польшей: совершить эту ошибку легко
- Украинцев могут не пропустить через польскую границу из-за отсутствия загранпаспорта, медицинской страховки, документально подтвержденной цели поездки, недостаточное количество денег или подозрения в угрозе безопасности.
- Для въезда в Польшу нужно иметь при себе 300 злотых для коротких поездок и по 75 злотых на каждый день для более длинных поездок., а также избегать перевозки запрещенных товаров, таких как наркотики, оружие, антиквариат и мясные продукты.
Сотни украинцев ежедневно путешествуют в Польшу, или должны пересечь границу страны, чтобы сесть на самолет. И для того, чтобы пересечение границы произошло гладко и без проблем, следует запомнить несколько правил.
В ситуацию, когда пограничник не пропускает через границу, приходилось попадать множества иностранцев, пишет Europortal. Но о причинах, почему такая неприятность может произойти, знают далеко не все.
Интересно Шок для туристов: на Майорке начали бороться с теми, кто ест мороженое
Почему могут не пропустить через польскую границу?
И польское, и общеевропейское законодательство указывают на ряд причин, через которые могут не пропустить в страны Шенгенской зоны, пишет gov.pl. В частности:
- отсутствие загранпаспорта;
- нет медицинской страховки для поездки за границу, или же полис не отвечает требованиям;
- срок пребывания по действующим основаниям исчерпан;
- нет документально подтвержденной цели поездки;
- недостаточно денег;
- среди документов обнаружены подделки;
- есть подозрения или доказательства, что человек, въезжающая, может представлять угрозу государственной или общественной безопасности.
Сколько денег нужно, чтобы пропустили в Польшу?
Если вы планируете путешествие в Польшу, следует убедиться, что в кошельке достаточно денег. Обычно для поездки, что длится меньше, чем 4 дня, достаточно всего 300 злотых. Впрочем, если у вас нет обратного билета, следует учесть, что деньги для него требуются отдельно.
Если поездка длиннее, тогда каждый день пребывания в стране нужно иметь с собой 75 злотых.
Что нельзя везти через польскую границу?
"Развернуть" на границе могут и из-за перевозки запрещенных товаров. В Польшу нельзя везти:
- наркотические вещества и препараты;
- оружие и боеприпасы;
- химические и токсичные вещества;
- порнографические материалы;
- антиквариат, археологические находки и другие ценности без соответствующих документов;
- предметы из материалов животных, находящихся под угрозой исчезновения;
- мясные продукты и субпродукты;
- молочные продукты.
Что еще нужно знать украинцам, что едут в Польшу?
Не все украинцы знают, нужно ли переводить часы в Польше на летнее время и когда именно это делать.
Также в Польше уже определили самые лучшие города для жизни, и один неожиданный населенный пункт оказался на последнем месте.