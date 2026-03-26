За что могут "завернуть" на границе с Польшей: совершить эту ошибку легко
26 марта, 16:07
Марина Блохина
Основні тези
  • Украинцев могут не пропустить через польскую границу из-за отсутствия загранпаспорта, медицинской страховки, документально подтвержденной цели поездки, недостаточное количество денег или подозрения в угрозе безопасности.
  • Для въезда в Польшу нужно иметь при себе 300 злотых для коротких поездок и по 75 злотых на каждый день для более длинных поездок., а также избегать перевозки запрещенных товаров, таких как наркотики, оружие, антиквариат и мясные продукты.

Сотни украинцев ежедневно путешествуют в Польшу, или должны пересечь границу страны, чтобы сесть на самолет. И для того, чтобы пересечение границы произошло гладко и без проблем, следует запомнить несколько правил.

В ситуацию, когда пограничник не пропускает через границу, приходилось попадать множества иностранцев, пишет Europortal. Но о причинах, почему такая неприятность может произойти, знают далеко не все.

Почему могут не пропустить через польскую границу?

И польское, и общеевропейское законодательство указывают на ряд причин, через которые могут не пропустить в страны Шенгенской зоны, пишет gov.pl. В частности:

  • отсутствие загранпаспорта;
  • нет медицинской страховки для поездки за границу, или же полис не отвечает требованиям;
  • срок пребывания по действующим основаниям исчерпан;
  • нет документально подтвержденной цели поездки;
  • недостаточно денег;
  • среди документов обнаружены подделки;
  • есть подозрения или доказательства, что человек, въезжающая, может представлять угрозу государственной или общественной безопасности.

Сколько денег нужно, чтобы пропустили в Польшу?

Если вы планируете путешествие в Польшу, следует убедиться, что в кошельке достаточно денег. Обычно для поездки, что длится меньше, чем 4 дня, достаточно всего 300 злотых. Впрочем, если у вас нет обратного билета, следует учесть, что деньги для него требуются отдельно.

Если поездка длиннее, тогда каждый день пребывания в стране нужно иметь с собой 75 злотых.

Что нельзя везти через польскую границу?

"Развернуть" на границе могут и из-за перевозки запрещенных товаров. В Польшу нельзя везти:

  • наркотические вещества и препараты;
  • оружие и боеприпасы;
  • химические и токсичные вещества;
  • порнографические материалы;
  • антиквариат, археологические находки и другие ценности без соответствующих документов;
  • предметы из материалов животных, находящихся под угрозой исчезновения;
  • мясные продукты и субпродукты;
  • молочные продукты.

Что еще нужно знать украинцам, что едут в Польшу?