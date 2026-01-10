Вот сколько лет нужно жить в Чехии, чтобы получить гражданство: точная цифра
- Для получения гражданства Чехии нужно прожить в стране не менее 10 лет, 5 из которых на временном виде, а остальные 5 на постоянном.
- Кандидаты должны соответствовать требованиям, таким как знание языка, конституционной системы, социальных и культурных аспектов Чехии, соблюдение законодательства, уплата налогов, доказательство доходов и криминальная честность.
Немало украинцев сейчас проживает в Чехии – и многие задумываются о получении гражданства в этой стране.
Иностранцы могут претендовать на чешское гражданство и оформление паспорта – но только в случае, если на основании разрешения будут проживать в стране в течение достаточно долгого времени, сообщает 24 Канал со ссылкой на Gromadyanstvo.
Как получить гражданство Чехии в 2026 году?
Большинство иностранцев могут воспользоваться только одним путем получения гражданства Чехии – через натурализацию. Это означает получение временного и постоянного резидентства, а также соблюдение требования относительно непрерывного проживания на территории страны в течение определенного времени.
Срок составляет по крайней мере 10 лет. 5 из них иностранец проживает на основании временного вида, а еще 5 – с видом на постоянное место жительства. В то же время люди с паспортом ЕС могут подать заявление на гражданство уже через 3 года после выдачи вида на постоянное место жительства.
Вот еще несколько требований для того, чтобы получить чешское гражданство:
- знание языка, пишет EnableMe;
- знание конституционной системы Чехии, социальных, культурных, географических и исторических основ страны;
- соблюдение законодательных обязательств – уплата налогов и таможенных сборов;
- доказательство источников своих доходов;
- криминальная честность (лицо не должно привлекаться к уголовной ответственности).
Как получить карту постоянного резидента в Чехии?
Карту резидентства в Чехии можно получить на таких основаниях:
- обучение;
- воссоединение семьи;
- открытие бизнеса;
- трудоустройство;
- внесение инвестиций.
Для граждан бывшей ЧССР и их потомков предусмотрена упрощенная процедура – в частности, претендентам не нужно сдавать экзамен по знанию чешского языка, а также репатриация не устанавливает срок непрерывного проживания.
