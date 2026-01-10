Вот сколько лет нужно жить в Чехии, чтобы получить гражданство: точная цифра

Немало украинцев сейчас проживает в Чехии – и многие задумываются о получении гражданства в этой стране.

Иностранцы могут претендовать на чешское гражданство и оформление паспорта – но только в случае, если на основании разрешения будут проживать в стране в течение достаточно долгого времени, сообщает 24 Канал со ссылкой на Gromadyanstvo.

Как получить гражданство Чехии в 2026 году?

Большинство иностранцев могут воспользоваться только одним путем получения гражданства Чехии – через натурализацию. Это означает получение временного и постоянного резидентства, а также соблюдение требования относительно непрерывного проживания на территории страны в течение определенного времени.

Срок составляет по крайней мере 10 лет. 5 из них иностранец проживает на основании временного вида, а еще 5 – с видом на постоянное место жительства. В то же время люди с паспортом ЕС могут подать заявление на гражданство уже через 3 года после выдачи вида на постоянное место жительства.

Вот еще несколько требований для того, чтобы получить чешское гражданство:

знание языка, пишет EnableMe;

знание конституционной системы Чехии, социальных, культурных, географических и исторических основ страны;

соблюдение законодательных обязательств – уплата налогов и таможенных сборов;

доказательство источников своих доходов;

криминальная честность (лицо не должно привлекаться к уголовной ответственности).

Как получить карту постоянного резидента в Чехии?

Карту резидентства в Чехии можно получить на таких основаниях:

обучение;

воссоединение семьи;

открытие бизнеса;

трудоустройство;

внесение инвестиций.

Для граждан бывшей ЧССР и их потомков предусмотрена упрощенная процедура – в частности, претендентам не нужно сдавать экзамен по знанию чешского языка, а также репатриация не устанавливает срок непрерывного проживания.

