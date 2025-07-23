Не работа, а мечта: в Греции будут штрафовать за работу после обеда – но есть нюанс

Греция сталкивается с повышением температуры, что побудило власти ввести запрет на определенные виды работ во время дневной жары. Это решение призвано защитить работников от неблагоприятного воздействия экстремальной жары.

Нарушителям запрета даже грозят штрафы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

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Почему в Греции будут штрафовать за работу после обеда?

По прогнозам Национальной метеорологической службы, в течение ближайшей недели пиковые температуры в стране будут достигать 44 градусов по Цельсию. В ответ на экстремальные погодные условия Министерство труда Греции издало указ о запрете физической работы на открытом воздухе с 12:00 до 17:00 в некоторых регионах страны.

Новые правила касаются тех видов работы, которую надо выполнять на открытом воздухе, особенно, если это физический труд,

– говорится в сообщении.

В новой директиве запрещены строительные работы и курьерские услуги, за исключением автомобильной доставки.

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Компании, которые будут требовать от работников игнорировать этот запрет, будут оштрафованы на 2 000 евро за каждого нарушителя. Также греческое правительство поощряет работодателей перевести работников на дистанционную работу по возможности.

Тем временем во многих регионах Греции бушуют лесные пожары, которые усиливаются высокими температурами и сильным ветром.