Огромный самолет эмира Катара вызвал проблемы на Майорке: в чем причина
- Эмир Катара и его Boeing 747 вызвали проблемы на Майорке из-за больших размеров самолета, что осложнило работу аэропорта Пальмы.
- После приземления самолета пришлось проверить взлетно-посадочную полосу на повреждения, что временно нарушило работу аэропорта.
Эмир Катара и его Boeing 747 стоимостью 360 миллионов долларов вызвали переполох на испанском острове Майорка. Пришлось проверить взлетно-посадочную полосу, чтобы удостовериться, не повредил ли Jumbo Jet ее.
Он нарушил работу аэропорта из-за своих гигантских размеров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Supercar Blondie.
Что известно об инциденте?
Boeing 747 – это один из крупнейших самолетов, второй по величине авиалайнер в мире после огромного Airbus A380 super jumbo.
Даже в стандартной комплектации катарский Boeing 747 затруднял операции в аэропорту Пальмы на острове Майорка в Испании. Aviation24.be пишет, что из-за своих размеров он мог использовать только взлетно-посадочную полосу 06L/24R в аэропорту, самую длинную в Пальме.
В июне 2025 года Boeing 747-8 BBJ эмира Катара приземлился в Пальме на Майорке. Это вызвало немало проблем для аэропорта и управления воздушным движением.
Из-за своих огромных размеров он ненадолго нарушил работу аэропорта. После того, как самолет приземлился, взлетно-посадочную полосу нужно было осмотреть, чтобы убедиться в отсутствии повреждений взлетно-посадочной полосы.
Из-за проверки аэропорту пришлось временно закрыть взлетно-посадочную полосу. Это замедлило скорость посадок и взлетов, что повлекло незначительные перебои в работе.
