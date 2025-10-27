Величезний літак еміра Катару спричинив проблеми на Майорці: у чому причина
- Емір Катару та його Boeing 747 спричинили проблеми на Майорці через великі розміри літака, що ускладнило роботу аеропорту Пальми.
- Після приземлення літака довелося перевірити злітно-посадкову смугу на пошкодження, що тимчасово порушило роботу аеропорту.
Емір Катару та його Boeing 747 вартістю 360 мільйонів доларів спричинили переполох на іспанському острові Майорка. Довелося перевірити злітно-посадкову смугу, щоб упевнитися, чи Jumbo Jet не пошкодив її.
Він порушив роботу аеропорту через свої гігантські розміри. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Supercar Blondie.
Що відомо про інцидент?
Boeing 747 – це один з найбільших літаків, другий за величиною авіалайнер у світі після величезного Airbus A380 super jumbo.
Навіть у стандартній комплектації катарський Boeing 747 ускладнював операції в аеропорту Пальми на острові Майорка в Іспанії. Aviation24.be пише, що через свої розміри він міг використовувати лише злітно-посадкову смугу 06L/24R в аеропорту, найдовшу в Пальмі.
У червні 2025 року Boeing 747-8 BBJ еміра Катару приземлився в Пальмі на Майорці. Це спричинило чимало проблем для аеропорту та управління повітряним рухом.
Через свої величезні розміри він ненадовго порушив роботу аеропорту. Після того, як літак приземлився, злітно-посадкову смугу потрібно було оглянути, щоб переконатися у відсутності пошкоджень злітно-посадкової смуги.
Через перевірку аеропорту довелося тимчасово закрити злітно-посадкову смугу. Це уповільнило швидкість посадок і злетів, що спричинило незначні перебої в роботі.
Про які ще інциденти з літаками варто знати?
У Варшаві аварійно сів пасажирський літак авіакомпанії LOT. Тоді він перевозив пасажирів зі столиці Болгарії, Софії. Під час заходу на посадку виявили проблему з гальмами. Тому пілот вирішив сісти в аварійному режимі.
Над Європою задимівся пасажирський літак популярного лоукостера Wizz Air. Він летів із Польщі до Лондона. Він був змушений здійснити екстрену посадку. На борту перебували понад 200 пасажирів.
В Італії з рейсу зняли 20 пасажирів. Інцидент стався з літаком авіакомпанії British Airways. Це сталося через аномальну спеку. Річ у тім, що через значне підвищення температури літак став надто важким для зльоту.