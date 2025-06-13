Украинцев призвали не ехать в эти 6 стран: официальное предупреждение МИД
- МИД Украины призвал граждан не ехать в 6 стран, в частности в Израиль, из-за опасной ситуации.
- Украинцам, которые находятся в этих странах, рекомендовано быть бдительными и соблюдать меры безопасности, сохраняя контакт с дипломатическими учреждениями.
Министерство иностранных дел Украины предупредило граждан не ехать в 6 конкретных стран. Сейчас там очень опасно.
Речь идет о странах Ближнего Востока, в частности Израиле. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на МИД Украины.
Смотрите также ЕС продлил временную защиту для украинцев: это может быть последний раз
В какие страны сейчас не стоит ехать
Из-за ударов Израиля по Ирану 4 страны закрыли небо, а международные авиакомпании радикально отменили или перенаправили свои рейсы.
Между тем МИД рекомендовало гражданам Украины воздержаться от поездок в 6 стран, а именно:
- Израиль,
- Иран,
- Иорданию,
- Ирак,
- Ливан,
- Сирии.
В министерстве посоветовали украинцам подождать до стабилизации ситуации.
Всем гражданам Украины, которые находятся в странах региона, рекомендуем сохранять бдительность, внимательно следить за сообщениями местных компетентных органов стран пребывания, неукоснительно соблюдать меры безопасности, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность,
– сообщили в МИД.
Важные контакты для тех, кто находится в опасных странах
Министерство внутренних дел объявило, что в случае, если вы попали за рубежом чрезвычайную ситуацию, или же есть угроза вашей жизни или здоровью, то нужно срочно обратиться в ближайшее зарубежное дипломатическое учреждение Украины.
Справка. Круглосуточная "горячая линия" МИД Украины: +38-044-238-15-88, адрес электронной почты: cons_or@mfa.gov.ua.