Ирландия приняла важное решение по украинским беженцам: кому от этого станет легче

Ирландия приняла важное решение относительно статуса временной защиты для украинских беженцев: иммиграционные разрешения для лиц с этим статусом автоматически продлят до 4 марта 2027 года.

Как пишут на официальном портале Иммиграционной службы Ирландии, это обеспечит правовую определенность и позволит десяткам тысяч украинцев, которые живут в стране, оставаться легально еще минимум на год.

Что изменится?

Согласно решению Министерства юстиции, внутренних дел и миграции Ирландии, все, кто уже имеет Сертификат временной защиты (желтый лист), действителен до 4 марта 2026, не должны подавать новые заявления для продления. Их документы автоматически остаются в силе до марта 2027 года.

Это решение касается прежде всего граждан Украины, но также распространяется на других бенефициаров Директивы о временной защите, в частности на:

лиц без гражданства,

граждан третьих стран, которые сбежали от войны вместе с украинцами.

Что дает временная защита в Ирландии?

Статус временной защиты гарантирует украинцам ряд важных прав, в частности:

легальное проживание в Ирландии;

право на работу без отдельного разрешения;

доступ к медицинскому обслуживанию;

возможность учиться детям и взрослым;

социальные услуги и поддержка.

Также статус дает возможность свободно путешествовать по Европе до 90 дней в каждой стране, которая признает временную защиту.



Ирландия приняла важное решение относительно украинских беженцев / Фото Unsplash

Важно! Решение Ирландии согласуется с решением Совета Европейского Союза, которое еще в июле 2025 года одобрило продление Директивы о временной защите до 4 марта 2027 года для всех стран-членов ЕС. Это означает, что статус сохраняется не только в Ирландии, но и во многих других европейских странах.

На уровне ЕС также продолжаются обсуждения относительно того, как перейти к новой системе после окончания режима временной защиты в 2027 году. Дискуссии касаются возможных механизмов дальнейшего легального пребывания украинцев в странах Европы после завершения этого периода.

В каких странах Европы стало меньше украинских беженцев?

В течение последнего года в ряде европейских стран зафиксировали сокращение количества украинских беженцев. Заметнее всего это наблюдается в странах, которые первыми приняли большие волны переселенцев после начала полномасштабной войны, в частности в Польше, Чехии и странах Балтии. Часть украинцев возвращается домой, другие переезжают дальше на Запад в поисках лучших условий труда, жилья и долгосрочных перспектив.