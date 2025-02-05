Испания сокращает рабочую неделю: сколько теперь будут работать в стране и что с зарплатой

Испанское правительство на своем последнем заседании официально одобрило сокращенную рабочую неделю. Декрет уже вызвал споры в парламенте.

Рабочая неделя хотят сократить с 40 до 37,5 часа без изменений заработной платы. Соответствующий декрет уже был подписан вице-премьером, министром труда Испании Йоландой Диас, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Испания одобрила сокращение рабочей недели в стране

Предложение правительства по сокращению рабочей недели пока ожидает одобрения парламента, где оно сталкивается с противоречиями. Если декрет будет принят, ожидается, что сокращенное рабочее время введут до конца текущего года.

Это предложение направлено на то, чтобы жить лучше, меньше работать и быть гораздо более продуктивным и экономически эффективным,

– отметила Диас относительно своего декрета.

Первоочередным обязательством левоцентристского правительства было сокращение рабочего времени. Однако, остается неопределенность относительно принятия предложенного декрета.

Не все поддерживают

Правительство Педро Санчеса борется с отсутствием четкого большинства, поэтому "вынуждено балансировать между требованиями нескольких партий". А премьер Санчес и министр Диас имеют конфликты с другими членами правительства.

Испанская конфедерация организаций работодателей (CEOE) выступила категорически против предложенной инициативы, заявив, что она приведет к увеличению расходов испанских компаний и снизит их конкурентоспособность на рынке.

Кроме того, Центральный банк Испании обнародовал предупреждение относительно потенциального влияния роста стоимости рабочей силы на экономику. Заявил, что такое решение может привести к усилению инфляции и препятствовать созданию новых рабочих мест.