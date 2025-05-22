Туристам это не понравится: Испания блокирует более 65 000 объявлений об аренде жилья на Airbnb

В Испании продолжаются массовые протесты против чрезмерного туризма. Испанские власти принимают меры – они затронули и крупнейшую в мире платформу аренды частного жилья Airbnb.

Так, страна обязала Airbnb удалить более 65 000 объявлений за нарушение местных правил регистрации. Под удар попали и частные объекты размещения Барселоны и Мадрида, пишет 24 Канал со ссылкой на The Independent.

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Испания блокирует более 65 000 объявлений на Airbnb

Министерство защиты прав потребителей Испании объявило о существенном изменении в политике – исключения значительного количества объектов недвижимости из списка разрешенных для сдачи в аренду на Airbnb. Чиновники назвали несколько ключевых причин для такого решения, среди которых отсутствие лицензионных номеров, нечеткие записи о праве собственности и разногласия в документации.

Эти действия происходят в контексте растущего кризиса доступности жилья в Испании, которая в последние годы вызвала широкие протесты против массового туризма. Многие жители связывают рост стоимости жизни с увеличением количества краткосрочной аренды жилья, особенно через такие платформы, как Airbnb, которые, по их мнению, способствуют жилищному кризису в крупных туристических центрах, таких как Мадрид и Барселона.

Цель – положить конец всеобщему "отсутствию контроля" и "незаконности" в сфере аренды жилья. Больше никаких оправданий. Хватит защищать тех, кто делает бизнес на праве на жилье в стране,

– заявил министр по делам потребителей Пабло Бустиндуй.

Испания борется со значительным кризисом жилья, поскольку темпы строительства не могут удовлетворить спрос на жилье. Многие владельцы недвижимости решают сдавать свое жилье в аренду туристам для краткосрочного проживания, что приводит к повышению цен на аренду, которые местные не могут себе позволить.

Какова ситуация с жильем в Испании

По состоянию на ноябрь 2024 года, по официальным данным, примерно 321 000 домов в Испании имеют лицензии на аренду жилья для отдыха, что на 15% больше, чем в 2020 году.



Испания приказала Airbnb удалить с платформы более 65 000 предложений для туристов / Фото Unsplash

Однако, по оценкам, еще больше арендодателей работают без необходимых лицензий. В ответ на это Министерство по делам потребителей Испании инициировало расследование в отношении Airbnb в декабре прошлого года.

Реакция Airbnb

В то же время в недавнем заявлении Airbnb утверждает, что министерство не предоставило им список объектов, которые не соответствуют требованиям, отметив, что значительное количество владельцев жилья не обязаны получать лицензию на аренду.

Компания также заявляет, что министерство не имеет полномочий регулировать краткосрочную аренду и игнорирует судебные решения, которые классифицируют Airbnb как цифровую платформу, а не как объект недвижимости.

Тем временем на Airbnb туристам предлагают новые услуги частных поваров, массажистов, персональных тренеров и не только.