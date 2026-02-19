Не Польша и не Германия: какая страна ЕС принимает больше всего беженцев

В Европейском Союзе обнародовали новые данные о том, какие страны чаще всего предоставляют убежище иностранцам. Статистика показывает, что на этот раз лидером стала не Германия, как многие ожидали.

Новую информацию обнародовал Eurostat. Согласно статистике за ноябрь 2025 года, Италия стала страной №1 в ЕС по количеству удовлетворенных заявлений на убежище.

Убежище (азил) – это специальный правовой статус, который государство предоставляет иностранцу, если в его стране ему грозит преследование или опасность из-за:

политических убеждений,

религии,

этнического происхождения,

принадлежности к определенной социальной группе.

Сколько людей обратились за защитой?

В ноябре 2025 года впервые подали заявки на получение убежища в ЕС 54 825 человек из-за пределов блока. Это:

на 26% меньше, чем в ноябре 2024 года (74 495 человек);

на 12% меньше, чем в октябре 2025 года (62 375 человек).

Таким образом, масштабы подачи новых заявлений продолжают уменьшаться. В то же время количество повторных заявлений составило 11 455, что:

на 62% больше, чем в ноябре 2024 года;

на 23% меньше, чем в октябре 2025 года.



Граждане каких стран чаще всего просят убежища?

В ноябре 2025 года больше всего заявлений впервые подали граждане:

Венесуэлы – 8 060 человек,

Афганистана – 5 125,

Бангладеш – 3 585,

Сирии – 2 365.

Какие страны приняли больше всего заявлений?

По данным Евростата, в ноябре 2025 года наибольшее количество положительных решений о предоставлении убежища приняли:

Италия – 12 195,

Испания – 11 875,

Франция – 8 845,

Германия – 8 740.

Таким образом, именно Италия стала лидером среди стран ЕС по количеству удовлетворенных заявлений на международную защиту.

Как это влияет на экономику Европы?

Как пишет Eurofound, Европа сталкивается с проблемой старения населения и дефицита рабочей силы. Однако большинство лиц, которые обращаются за убежищем, находятся в трудоспособном возрасте, что потенциально может помочь восполнить нехватку кадров, особенно в сферах с более низкой квалификацией или высокой мобильностью.

Ранее мы писали, что украинские беженцы в ЕС существенно повлияли на экономики стран, особенно Польши, где внесли 99 миллиардов злотых в бюджет в 2024 году.