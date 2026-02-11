Бегут из них: в этих 4 странах Европы украинских беженцев стало меньше: в этих 4 странах Европы

В конце 2025 года статус временной защиты имели 4,35 миллионов украинцев – и это 98,4% от всех иностранцев, имеющих этот статус.

В течение последнего месяца количество беженцев из Украины в ЕС увеличилось на 24 657 человек – то есть на 0,6%, пишет Евростат.

В каких странах Европы беженцев стало больше?

С 2022 года больше всего беженцев приняли такие три страны:

Германия – 1 250 620 человек;

Польша 00 969 240;

Чехия – 393 055 человек.

Поэтому Германия приняла 28,7% от общего количества украинских беженцев в ЕС. За последний месяц также больше всего украинцев приехали именно в Германию – в частности 9 620 человек. Также популярность имели Испания (2235 человек) и Румыния (2160 человек).

В то же время Чехия имеет наибольшее количество украинцев на тысячу человек местного населения – 36, пишет Forbes.

Из каких стран ЕС украинцы уезжают?

А вот в четырех неожиданных странах количество украинцев за последний месяц уменьшилось. В частности, больше всего беженцев уехали из:

Франция – 1250 украинцев;

Эстония – 470 человек;

Латвия – 160 человек;

Бельгия – 60 человек.

