В Польше меняют правила для одной профессии: она очень популярна среди украинцев

Главная санитарная инспекция Польши представила новые рекомендации по работе сотрудников в индустрии красоты. Речь идет, в частности, о стерилизации инструментов, подготовке рабочего места и гигиене специалистов, проводящих процедуры.

Требования к работникам индустрии красоты ужесточаются с целью снижения рисков заражения, а также повышения безопасности как клиентов, так и сотрудников салонов красоты, парикмахерских и студий пирсинга и тату, пишет InPoland.

Какие новые рекомендации для индустрии красоты представили в Польше?

В GIS – Главной санитарной инспекции – подчеркнули, что все процедуры, в результате которых могут возникнуть повреждения кожи, требуют особой осторожности. Причина в том, что они могут представлять риск бактериальных, грибковых, паразитарных и вирусных инфекций.

Поэтому новые правила содержат рекомендации по подготовке рабочей зоны и обеспечению надлежащей вентиляции. Новые положения предусматривают:

салоны красоты должны предоставлять клиентам информацию о чистоте оборудования и надлежащем мытье рук;

дезинфекцию рабочих поверхностей не следует проводить в присутствии клиентов;

инструменты в стерильной, герметичной упаковке следует открывать только перед началом процедуры и в присутствии клиента;

клиент может потребовать проверки документов и упаковки, подтверждающих процесс стерилизации.

Мастерам необходимо обязательно использовать одноразовые перчатки, но это вовсе не отменяет требование мыть руки перед каждой процедурой не менее 1 минуты.

Стандарты для бьюти-сферы в Польше были утверждены еще в 2016 году, но эти новые правила призваны адаптировать их к современным реалиям и повысить уровень защиты людей, пользующихся услугами.

Что нужно знать работникам в Польше?

Польских работников предупреждают, что такого стремительного роста зарплат, который наблюдался в предыдущие годы, сейчас ожидать не стоит. И одна из причин – это снижение инфляции. Раньше зарплаты нужно было индексировать в соответствии с ростом цен, но в этом году он снизился, поэтому и зарплаты также могут перестать расти.

Кроме того, многие польские компании начинают более консервативно относиться к финансам и вводят определенную "финансовую дисциплину".