Вимоги до працівників у б'юті-сфері підвищують для того, аби знизити ризики зараження, а також підвищити безпеку і клієнтів, і працівників салонів краси, перукарень та студій пірсингу і тату, пише InPoland.

Які нові рекомендації для б'юті-сфери представили у Польщі?

У GIS – Головній санітарній інспекції – наголосили, що усі процедури, в результаті яких можуть виникнути пошкодження шкіри, вимагають особливої обережності. Причиною є те, що вони можуть становити ризик бактеріальних, грибкових, паразитарних та вірусних інфекцій.

Тож наві правила містять рекомендації щодо підготовки робочої зони та забезпечення надання належної вентиляції. Нові положення передбачають:

заклади краси мають надати інформацію клієнту про чистоту обладнання та належне миття рук;

дезінфекцію робочих поверхонь не слід проводити у присутності клієнтів;

інструменти в стерильній, герметичній упаковці слід відкривати тільки перед початком процедури та у присутності клієнта;

клієнт може вимагати перевірки документів та упаковки, що підтверджують процес стерилізації.

Майстрам потрібно обов'язково використовувати одноразові рукавички, але це зовсім не скасовує вимогу мити руки перед кожною процедурою принаймні 1 хвилину.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Стандарти для б'юті-сфери в Польщі затвердили ще 2016 року, але ці нові правила мають на меті адаптувати їх до сучасних реалій та підвищити рівень захисту для людей, що користуються послугами.

Що потрібно знати працівникам у Польщі?

Польських працівників попереджають, що такого стрімкого росту зарплат, що спостерігався у попередні роки, очікувати зараз не варто. І одна з причин – це зниження інфляції. Раніше зарплати потрібно було індексувати відповідно до росту цін, але він цьогоріч знизився, відтак, і зарплати також можуть перестати рости.

Окрім того, чимало польських компаній починають консервативніше ставитися до фінансів та запроваджують певну "фінансову дисципліну".