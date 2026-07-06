У Польщі останнім часом суттєво сповільнилися темпи зростання зарплат. Про це розповідає міжнародна компанія з працевлаштування: там переконані, що в Польщі зарплата вже не є головним інструментом боротьби за персонал, пише OBOZ.UA.

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Як змінюються зарплати в Польщі?

Одна з причин, чому зарплати у Польщі припиняють рости – це зниження інфляційного тиску. На початку 2025 року індекс споживчих цін становив 104,9% – але до січня-лютого 2026 він знизився до 102,1%.

Окрім того, компанії все частіше намагаються запровадити суворішу фінансову дисципліну та консервативніше управляють витратами. А це означає, що період двозначних темпів зростання зарплат вже залишається позаду – і вплине це також і на українців, що приїздять на заробітки.

Різниця між темпами зростання зарплат та інфляцією сьогодні є однією з найкомфортніших для працівників за останні роки, оскільки забезпечує реальне зростання доходів без надмірного навантаження на роботодавців,

– пояснюють аналітики.

А для роботодавців важливий не сам факт підвищення мінімальної зарплати – а те, як вона співвідноситься з загальною динамікою на ринку праці. І цьогоріч цей баланс "значно комфортніший" для бізнесу, ніж навіть у 2025 році.

Окрім того, на зростання зарплат впливає і поступове скорочення зайнятості в корпоративному секторі. А це послаблює тиск на роботодавців – адже вони відчувають, що мають конкурувати за працівників шляхом швидкого підвищення зарплат.

Водночас самі працівники дедалі частіше обирають стабільність замість зміни роботи заради вищого доходу,

– додали аналітики.

Бізнес обережніше ставиться до кадрових витрат, але все ще змушений підтримувати конкурентоспроможну зарплату.

Які реальні зарплати у Польщі зараз?

Рівень середньої зарплати у Польщі продовжує зростати – нехай і не так помітно, як раніше. Але все ж вони дуже суттєво відрізняються залежно від галузі. Зараз найбільшим роботодавцем залишається промисловий сектор – там працює приблизно кожен п'ятий працівник Польщі.

Але найбільші зарплати отримують люди, що знайшли роботу у сфері інформації та комунікацій. Там середня зарплата на місяць становить приблизно 14 689,70 злотих брутто.