В Польше в последнее время значительно замедлились темпы роста зарплат. Об этом сообщает международная рекрутинговая компания: там убеждены, что в Польше зарплата уже не является главным инструментом борьбы за персонал, пишет OBOZ.UA.

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Как меняются зарплаты в Польше?

Одна из причин, почему зарплаты в Польше перестают расти, – это снижение инфляционного давления. В начале 2025 года индекс потребительских цен составлял 104,9% – но к январю-февралю 2026 года он снизился до 102,1%.

Кроме того, компании все чаще пытаются ввести более строгую финансовую дисциплину и более консервативно управляют расходами. А это означает, что период двузначных темпов роста зарплат уже остался позади – и это повлияет также и на украинцев, приезжающих на заработки.

Разница между темпами роста зарплат и инфляцией сегодня является одной из самых комфортных для работников за последние годы, поскольку обеспечивает реальный рост доходов без чрезмерной нагрузки на работодателей,

– объясняют аналитики.

А для работодателей важен не сам факт повышения минимальной зарплаты, а то, как она соотносится с общей динамикой на рынке труда. И в этом году этот баланс "значительно более комфортен" для бизнеса, чем даже в 2025 году.

Кроме того, на рост зарплат влияет и постепенное сокращение занятости в корпоративном секторе. А это ослабляет давление на работодателей – ведь они чувствуют, что должны конкурировать за работников путем быстрого повышения зарплат.

В то же время сами работники все чаще выбирают стабильность вместо смены работы ради более высокого дохода,

– добавили аналитики.

Бизнес более осторожно относится к кадровым расходам, но по-прежнему вынужден поддерживать конкурентоспособный уровень зарплат.

Каковы реальные зарплаты в Польше сейчас?

Уровень средней зарплаты в Польше продолжает расти – пусть и не так заметно, как раньше. Но все же она очень существенно различается в зависимости от отрасли. Сейчас крупнейшим работодателем остается промышленный сектор – там работает примерно каждый пятый работник Польши.

Но самые высокие зарплаты получают люди, нашедшие работу в сфере информации и коммуникаций. Там средняя месячная зарплата составляет примерно 14 689,70 злотых брутто.