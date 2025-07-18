Польша "лишит" защиты большинство украинских беженцев: кого это обойдет стороной

С 1 ноября критерии приема в центры коллективного размещения (OZZ) для украинских беженцев в Польше претерпят существенные изменения. Согласно новым правилам, право на размещение в этих учреждениях будут иметь только лица из защищенных категорий.

Говорится о пенсионерах, беременных женщин и лиц с инвалидностью. Что именно изменится для украинских беженцев в Польше, сообщает 24 Канал со ссылкой на Polskie radio.

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Какие изменения ожидают украинцев в Польше?

15 июля Совет министров Польши одобрил законопроект, направленный на реформирование процесса расселения беженцев в коллективных центрах.

Представитель правительства Адам Шлапка заявил, что помощь, которая будет предоставляться украинцам, будет адаптирована к их текущим потребностям.

Министерство внутренних дел и администрации считает, что пришло время постепенно прекратить этот вид поддержки,

– говорит он.

Более половины жителей центров размещения беженцев в Польше сейчас несут дополнительные расходы на проживание и питание. Согласно законодательству, все новоприбывшие имеют право на бесплатное проживание в течение первых 120 дней после прибытия в страну. После этого начального периода они обязаны вносить финансовые взносы за свое проживание.

С целью поддержки примерно 6 000 беженцев, которые не входят в защищенные группы, была начата программа "Вместе к независимости". Эта инициатива будет использовать средства Европейского Союза для субсидирования аренды жилья и проведения курсов польского языка.

К слову, только в Мазовецком воеводстве около 3 000 человек проживают в центрах коллективного размещения, более 1 000 свободных мест – свободны.

Заметим, сейчас в Польше количество беженцев из Украины снизилось до почти 984 тысяч человек.