В Индонезии ищут туристов, которые попали под извержение вулкана Дуконо

В Индонезии развернули спасательную операцию из-за извержения вулкана. Есть пострадавшие и пропавшие без вести.

Об этом пишет The Independent.

Что известно об извержении вулкана в Индонезии?

Произошло извержение вулкана на горе Дуконо. Он является одним из самых активных в стране.

Интересно! Дуконо известен тем, что находится в состоянии непрерывного извержения с 1933 года. Это один из немногих вулканов в мире, который почти ежедневно выбрасывает столбы пепла и газов.



И уже не впервые туристы остаются в затруднительном положении из-за внезапного извержения Дуконо.

Вулкан расположен на острове Хальмахера. Извержение началось 8 мая. Вулканический пепел поднялся на высоту до 10 километров над кратером.

Власти начали срочную операцию по спасению по меньшей мере 20 туристов, которые находились на горе во время извержения. Большинство из них иностранцы, в частности граждане Сингапура.

Пока нет никаких сообщений о перебоях с полетами, вызванных активностью вулкана.

Важно! Чиновники призвали туристов и жителей избегать приближения ближе чем 4 километра к кратеру. А агентство вулканологии предупредило о риске дождей, которые вызывают вулканические селевые потоки.



Это стремительные, чрезвычайно разрушительные потоки, состоящие из смеси воды, вулканического пепла, камней и тому подобное. Они возникают на склонах вулканов и считаются одним из самых опасных вторичных последствий извержения. Потоки могут образовываться не только во время извержения, но и через длительное время после.



Явление угрожает населенным пунктам, расположенным в речных долинах на склонах вулканов.

Сколько вулканов в Индонезии?

Индонезия – это архипелаг с населением более 280 миллионов человек, где часто наблюдается сейсмическая активность.

Он имеет 120 активных вулканов и расположен вдоль "Огненного кольца" – серии сейсмических разломов в форме подковы, окружающих Тихоокеанский бассейн.

Например, в июле 2025 извергался вулкан Левотоби Лаки-Лаки, а ноябре – людям пришлось бежать от извержения Семеру.

20 декабря 2025 года проснулся Мерапи. Это было одно из крупнейших извержений с 2010 года. Более 350 000 человек вынуждены были эвакуироваться.

Стихийные бедствия в мире

Май начался сильным штормом и снегопадами в Турции. В частности, пострадали сельскохозяйственные угодья и здания в Шанлыурфе. А ветер был настолько сильным, что качались минареты при мечетях. Такую непогоду в Турции объяснили глобальной климатической нестабильностью. К тому же страна имеет сложный рельеф, что усиливает эффект от климатических явлений. Эксперты говорят, что такие случаи являются частью общей тенденции: весна становится непредсказуемой, а погодные явления – более разрушительными.

В середине апреля масштабная непогода с торнадо, градом и наводнениями пришла в США. Тогда под угрозой оказались более 50 миллионов человек, стихия прошла от Техаса до Мичигана.

А в начале апреля рекордный ветер зафиксировали в Норвегии. Из-за шторма "Дейв" более 6 000 человек остались без света.