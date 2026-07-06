В Европе пробуждается самый высокий вулкан: авиарейсы в регионе уже отменяют

Гора Этна на Сицилии – это стратовулкан высотой 3 357 метров. Это не только самый высокий, но и самый активный вулкан Европы.

Последнее мощное извержение вулкана произошло 29 декабря 2025 года – тогда из жерла начала фонтанировать лава высотой до 300–400 метров, а столб пепла достиг нескольких километров. Сейчас гора вновь напомнила о себе и выбросила в атмосферу мощный шлейф вулканического пепла, пишет Mirror.

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Что известно об активности вулкана Этна?

Впервые пепел зафиксировали над вулканом 5 июля примерно в 07:45 утра по местному времени, а уже через час извержение только усилилось. Облако пыли поднялось на целых 1,5 километра над вершиной горы, а затем ветер унес пепел на юг.

Извержение пепла из вулкана Этна: смотрите видео

Mount #Etna is erupting once again!

Experience one of the world's most active volcanoes as it puts on an incredible display of nature. Watch the eruption unfold live and witness the raw power of Sicily's iconic giant in real time.https://t.co/xC99cslP0x pic.twitter.com/LeXb0nokN7 – SkylineWebcams (@SkylineWebcams) July 6, 2026

Из-за опасности, которую этот пепел представляет для авиасообщения, местный аэропорт Катания-Фонтанаросса временно приостановил прием рейсов, о чем сообщила крупнейшая авиакомпания Италии ITA Airways.

По состоянию на вечер воскресенья ограничения в аэропортах сохранялись. Из-за перегруженности аэропорта Катании рейсы, которые должны были прибыть туда, были перенаправлены в Палермо.

В этом году Этна уже проявляла активность: 26 июня из вулкана извергалась лава, и ее небольшие потоки прекратились только 4 июля. Впрочем, небольшие взрывы на вершине продолжаются. Специалисты сообщили, что на Этне сейчас наблюдается так называемая стромболианская активность – ритмические выбросы газа и вулканических материалов, длящиеся, впрочем, всего несколько секунд.

Интересно! Гора Этна – самая высокая в Италии, но определить ее точную высоту очень непросто – она постоянно меняется из-за извержений и выбросов шлаков. Например, сейчас она, по оценкам, на 22 метра ниже, чем была в 1865 году. Кроме того, на ней не один, а от 200 до 400 вулканических кратеров – и в среднем каждые три месяца один из них извергает потоки лавы.